Impariamo dagli atleti | sul podio la dieta mediterranea

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Se Ippocrate, il capostipite dei medici, si ritrovasse catapultato dopo un viaggio nel tempo a Parigi, in questo agosto 2024, resterebbe allibito dalla quantità di portate vegane e vegetariane alle Olimpiadi. Proprio lui che proponeva una sorta di doping carnivoro per gli agonisti dell’antica Grecia. Pensava che dovessero mangiare bistecche in abbondanza, diverse a seconda delle specialità: i tagli grassi di maiale per i grandi lottatori, la capra per i saltatori, il toro per i pugili e i lanciatori.