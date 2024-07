Ha rifatto il seno bellissima Maria De Filippi le foto in costume scaldano l’estate italiana

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di mercoledì 31 luglio 2024) È giunto finalmente pure per la regina indiscussa di Canale 5 il momento di concedersi del meritato relax estivo tra mare, amici e divertimento. Anche se per poco, le registrazioni di Uomini e Donne inizieranno il 28 agosto.Depizzicata in barca nella sua Ansedonia. E il ritocco chirurgico balza all’occhio. Naturalmente si tratta solo ed esclusivamente di supposizioni. La conduttrice, anno dopo anno, si è vista sempre e comunque in forma smagliante, ogni anno sembra ringiovanire. Eppure, secondo la stragrande del pubblico e dei vari giornali, ci sarebbe qualcosa di nuovo inDe. Presunto ritocco al. Come tutti gli anni il mito televisivo ha scelto di trascorrere le vacanze estive sulla costa di Ansedonia, la stessa che la ospitava da decenni con il suo adorato, compianto marito Maurizio Costanzo. Si tratta della seconda estate senza di lui.