Fenucci | Inter e Napoli? Bologna le ha affrontate messe in difficoltà

L'AD del Bologna Fenucci ha parlato della sua squadra e del livello di competitività raggiunto, facendo riferimento alle partite con Inter e Napoli. Il Bologna nelle ultime settimane ha incontrato prima il Napoli e poi l'Inter, pareggiando contro gli azzurri e vincendo contro la squadra di Simone Inzaghi nel giorno di Pasqua. Durante Radio Anch'io Sport, ha parlato in collegamento l'AD dei felsinei Claudio Fenucci. Le sue parole sulla stagione del Bologna e sulle partite contro le prime della classe: «Abbiamo sempre vissuto questa annata giornata dopo giornata e il doppio impegno non ci preoccupa, abbiamo la mentalità del lavoro e le vittorie si costruiscono durante la settimana. Arbitro dello scudetto come tante squadre, l'Inter ha perso ieri con la Roma. Noi li abbiamo incontrate in successione e li abbiamo messo in difficoltà, perché anche Castro col Napoli ha avuto la palla per il 2-1.

