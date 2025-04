Volley femminile i numeri della finale playoff | dove nasce il dominio di Conegliano

finale scudetto tra Conegliano e Milano non ha lasciato spazio a incertezze: le Pantere si sono imposte con autorità, chiudendo la serie in tre partite senza mai dare l'impressione di poter essere realmente impensierite. Un dominio che trova conferma anche nei numeri complessivi delle tre sfide. Il dato più eloquente riguarda gli errori: quasi un quarto dei 249 punti messi a segno da Conegliano (ben 61) sono frutto di sbagli delle avversarie. Milano, al contrario, ha beneficiato in misura molto minore degli errori veneti, ottenendo da questi meno del 15% dei propri punti (200 in totale).La ricezione racconta di un equilibrio solo apparente. Milano ha tenuto testa su alcuni parametri, ma ha pagato caro il divario nella qualità della ricezione perfetta: Conegliano ha fatto registrare un eccellente 39.

