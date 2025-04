Da Papa Francesco i leader del mondo Storico incontro Trump-Zelensky

Papa Francesco. Strette di mano incontri che rimarranno nella storia come quello fra Trump e Zelensky. Tra i primi ad arrivare il presidente Mattarella. Servizio di Fabio Bolzetta.

Papa Francesco, ai funerai i leader del mondo. Da Trump a Zelensky - Saranno tanti i leader che arriveranno a Roma per i funerali di Papa Francesco, da Trump a Macron a Zelensky. Servizio di Fabio Bolzetta

Papa Francesco è morto, la reazione dei leader del mondo - La notizia della morte di Papa Francesco ha colpito profondamente tutto il mondo e i suoi leader. Il Pontefice si è spento alle 7:35 del giorno di Pasquetta, come ha comunicato la Santa Sede. Dalla Casa Bianca a Macron da Putin a Re Carlo nel giro di poco tempo è arrivato il cordoglio di tutti. Abbas: “Leale amico del popolo palestinese e della pace” “Oggi abbiamo perso un leale amico del popolo palestinese e dei suoi legittimi diritti, un strenuo difensore dei valori della pace, dell’amore e della fede in tutto il mondo e un vero amico della pace e della giustizia”. 🔗lapresse.it

Papa Francesco, da Trump a Zelensky: i leader del mondo al funerale - Uniti in nome di papa Francesco, una voce unica per quel pontefice degli ultimi che ha lottato per un mondo più giusto. Molti i leader mondiali che parteciperanno ai funerali a Roma: da Donald Trump a Emmanuel Macron, al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Anche Taiwan sarà presente alle esequie con "inviati speciali di alto livello". Non mancherà il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva, accompagnato dalla moglie Janja.

