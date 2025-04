Trump afferma che Zelensky è pronto a rinunciare alla Crimea

Trump, ha dichiarato di ritenere che il leader ucraino Volodomyr Zelensky sia pronto a rinunciare al recupero della Crimea, occupata dalla Russia. "Penso di sì. La Crimea è stata 12 anni fa", ha detto Trump in risposta a una domanda se pensava che Zelensky fosse pronto a "rinunciare" alla penisola ucraina annessa dalla Russia nel 2014.Quando i giornalisti gli hanno chiesto se Zelensky fosse disposto a rinunciare alla penisola annessa illegalmente da Mosca nel 2014, Trump ha risposto: "Penso di sì". Il capo della Casa Bianca ha inoltre invitato il suo omologo russo, Vladimir Putin, a "smettere di sparare, sedersi e firmare un accordo", sottolineando che un'intesa potrebbe essere raggiunta "nel giro di due settimane".Le dichiarazioni di Donald Trump sono arrivate al termine del suo viaggio a Roma, dove ha incontrato brevemente Zelensky prima dei funerali di Papa Francesco.

