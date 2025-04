Vivendi | calo dell' indebitamento finanziario netto e ricavi stabili nel primo trimestre

Vivendi chiude il primo trimestre con "una significativa diminuzione dell'indebitamento finanziario netto e ricavi stabili a 69,4 milioni (+0,6%), principalmente grazie ai ricavi di Gameloft (+0,3%)". Lo annuncia il gruppo francese in una nota. L'indebitamento finanziario netto, rettificato per il prestito a Lagardère, è di 1.660 milioni di euro (prima dell'incasso di 684 milioni di euro a seguito della vendita del 15% delle azioni ordinarie Tim a Poste Italiane), rispetto ai 2.072 milioni di euro al 31 dicembre 2024. Quotidiano.net - Vivendi: calo dell'indebitamento finanziario netto e ricavi stabili nel primo trimestre Leggi su Quotidiano.net chiude ilcon "una significativa diminuzionea 69,4 milioni (+0,6%), principalmente grazie aidi Gameloft (+0,3%)". Lo annuncia il gruppo francese in una nota. L', rettificato per il prestito a Lagardère, è di 1.660 milioni di euro (prima'incasso di 684 milioni di euro a seguitoa vendita del 15%e azioni ordinarie Tim a Poste Italiane), rispetto ai 2.072 milioni di euro al 31 dicembre 2024.

Ne parlano su altre fonti

Leonardo, nel 2024 ordini a €20,9 mld (+16,8%) e ricavi a €17,8 mld (+16,2%) , Ebita a 1,52 mld (+15,8%) e calo dell’indebitamento ridotto a €1,179 mld (-22,7%) - Leonardo rafforza l’impegno nella sostenibilità: inclusione, innovazione e impatto ambientale al centro della strategia Leonardo, ordini e ricavi in crescita nel 2024, Ebita a 1,52 miliardi, calo dell’indebitamento e focus sulla sostenibilità. Leonardo ha archiviato i risultati preliminari de 🔗ilgiornaleditalia.it

Leonardo, ordini e ricavi in crescita nel 2024, Ebita a 1,52 miliardi, calo dell’indebitamento e focus su sostenibilità - L’indebitamento finanziario netto si è ridotto a 1,179 miliardi di euro, segnando un calo del 22,7% rispetto ai 2,32 miliardi di fine 2023 Leonardo, ordini e ricavi in crescita nel 2024, Ebita a 1,52 miliardi, calo dell’indebitamento e focus sulla sostenibilità. Leonardo ha archiviato i risul 🔗ilgiornaleditalia.it

Colpo di coda dell'inverno: arriva l'aria fredda dal Nord Europa, drastico calo delle temperature - Pensavate che l'inverno fosse finito? Non è proprio così. A svelarlo sono le previsioni realizzate da Carlo Migliore per 3bmeteo.com, in cui spiega che “l'Italia vivrà un breve rigurgito invernale caratterizzato dalla discesa di un fronte di aria fredda dalla Scandinavia”. Quali sono gli effetti sul meteo? “Ci sarà una certa instabilità a inizio settimana che porterà dei fenomeni sparsi e dato che le temperature subiranno un drastico calo, potranno esserci delle nevicate fino a quote collinari. 🔗iltempo.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Vivendi, in primo trimestre ricavi stabili e taglio al debito; Tim conferma il calo del debito; La nuova Tim è senza rete, il piano del ceo Labriola: meno debito, più offerte. Con il nodo Vivendi; Vivendi, risultato 2024 sconta effetti spin-off. 🔗Cosa riportano altre fonti

Vivendi: calo dell'indebitamento finanziario netto e ricavi stabili nel primo trimestre - Vivendi riduce l'indebitamento netto a 1.660 milioni di euro, con ricavi stabili grazie a Gameloft. Vivendi chiude il primo trimestre con "una significativa diminuzione dell'indebitamento finanziario ... 🔗quotidiano.net

Vivendi, in primo trimestre ricavi stabili e taglio al debito - MILANO, 28 APR – Vivendi chiude il primo trimestre con “una significativa diminuzione dell’indebitamento finanziario netto e ricavi stabili a 69,4 milioni (+0,6%), principalmente grazie ai ricavi di G ... 🔗lasicilia.it

Telecom: Vivendi non svaluta quota. Titolo ko a Parigi dopo conti in calo - Il gruppo francese, si legge nel Financial report per il 2017 «non crede di avere il potere di dirigere unilateralmente le attività rilevanti di Telecom Italia, ai sensi dell'IFRS 10». Vivendi ... 🔗ilsole24ore.com