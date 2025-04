Lorenzo Tano | “Voglio tre figli con Lucrezia Lando papà Siffredi non vede l’ora Ora non posso tornare in Italia”

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano sognano di costruire una famiglia. Ma se la ballerina di BalLando con le Stelle immagina il suo futuro in Italia, lui al momento non ha intenzione di lasciare Budapest, dove vive con i genitori Rocco Siffredi e Rozsa Tassi. "Mi piacciono le famiglie numerose, sogno tre figli. Mio papà non vede l'ora, ma al momento non posso lasciarlo", ha raccontato. Leggi su Fanpage.it sognano di costruire una famiglia. Ma se la ballerina di Balcon le Stelle immagina il suo futuro in Italia, lui al momento non ha intenzione di lasciare Budapest, dove vive con i genitori Roccoe Rozsa Tassi. "Mi piacciono le famiglie numerose, sogno tre. Miononl'ora, ma al momento nonlasciarlo", ha raccontato.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Alfonso Signorini bacchetta Lorenzo Spolverato a causa di alcune frasi infelici: “Hai detto a tre donne che sono teste di ca**o” - Alfonso Signorini ha bacchettato Lorenzo Spolverato per alcune frasi infelici che ha usato contro Javier e alcune donne della casa L'articolo Alfonso Signorini bacchetta Lorenzo Spolverato a causa di alcune frasi infelici: “Hai detto a tre donne che sono teste di ca**o” proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Lorenzo Tano operato al cuore: come sta e le sue parole - Lorenzo Tano rivela di essersi sottoposto a un delicato intervento al cuore: come sta ora e le sue dichiarazioni L'articolo Lorenzo Tano operato al cuore: come sta e le sue parole proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando verso le nozze: spunta il gossip - Lorenzo Tano e Lucrezia Lando verso le nozze, lui avrebbe scelto anche l'anello: ecco gli ultimi gossip sulla coppia L'articolo Lorenzo Tano e Lucrezia Lando verso le nozze: spunta il gossip proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Cosa riportano altre fonti

Lorenzo Tano: “Voglio tre figli con Lucrezia Lando, papà Siffredi non vede l’ora. Ora non posso tornare in Italia” - Lucrezia Lando e Lorenzo Tano sognano di costruire una famiglia. Ma se la ballerina di Ballando con le Stelle immagina il suo futuro in Italia, lui al momento non ha intenzione di lasciare Budapest, d ... 🔗fanpage.it