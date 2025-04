Papa Francesco Roma blindata Oltre 11 mila agenti per la sicurezza

Roma blindata per l’ultimo saluto a Papa Francesco - La parola d’ordine è massima allerta: perché domani Roma diventerà il centro del mondo, con i funerali di Papa Francesco a cui parteciperanno i big dell’Occidente. La macchina della sicurezza si è già attivata nel giorno di Pasquetta, quando l’annuncio della morte del Pontefice ha cominciato a richiamare i fedeli a San Pietro, con le […] The post Roma blindata per l’ultimo saluto a Papa Francesco appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

25 aprile e funerali Papa Francesco, Roma blindata - Garantire la sicurezza a tutti i capi di Stato, ma senza sconvolgere la normale quotidianità dei romani. E’ lo spirito con cui è stato disposto l’imponente dispositivo della Prefettura di Roma per l’arrivo dei capi di Stato da tutto il mondo, nella Capitale per presenziare ai funerali di Papa Francesco, nel giorno in cui si celebra il 25 aprile. Le forze di polizia saranno impegnate anche nelle manifestazioni in occasione dell’ottantesimo anniversario della Festa della Liberazione, che si svolgeranno a Porta San Paolo al mattino e nel pomeriggio, del corteo dell’Anpi dove sfileranno anche ... 🔗lapresse.it

Piazza San Pietro blindata: le prime misure di sicurezza a Roma dopo la morte di Papa Francesco - Piazza San Pietro è blindata per la morte di Papa Francesco. Stamattina convocato d'urgenza il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.Continua a leggere 🔗fanpage.it

