Arcetana rimonta due volte Terre di Castelli e avvicina la salvezza

Terre DI Castelli 2Arcetana 2Terre DI Castelli: Gibertini, Gigli, Gargano, Bruno, Dembacaj, Hajbi, Barbolini (32' st Giordano), Hasanaj (34' st Mondaini), Esposito (24' st Scarlata), Iori (35' st Tzvetkov), Pigozzi. A disp. Venturelli, Azzi, Massari, Deliu, Baldari. All. Domizzi.Arcetana: Giaroli, Ceci, Laamane (1' st Pederzoli), Bassoli, Brevini, Barbati, Poligani (20' pt Ferrari M.), Ferrari R. (22' st Caniparoli), Messori, Puglisi (42' st Kashari), Fiorentini (22' st Grillenzoni). A disp. Cammarota, Teocoli, Borsari, Elatachi. All. Borghi.Arbitro: Trotta di Udine.Reti: 36' rig. Iori (T); 8' st Messori (A), 12' st Gigli (T), 35' st Grillenzoni (A).Note: ammoniti Gigli, Dembacaj e Hajbi (T), Bassoli e Brevini (A).L'Arcetana rimonta 2 volte il Terre di Castelli e avvicina la salvezza: con un punto con il Calcio Zola, senza attendere il risultato delle avversarie, i biancoverdi centreranno il traguardo stagionale.

