Borse Asia e Pacifico in ordine sparso | attesi sviluppi su dazi e stimoli economici

ordine sparso le principali Borse di Asia e Pacifico nel primo giorno della settimana finanziaria. Gli investitori attendono sviluppi sui negoziati con gli Usa per i dazi e nuovi stimoli alla crescita economica da parte del governo di Pechino. Tokyo ha guadagnato lo 0,38%, Taiwan lo 0,81%, Seul ha ceduto lo 0,03% e Sidney ha guadagnato lo 0,36%. Ancora aperte Hong Kong (+0,13%), Shanghai (-0,08%), Mumbai (+1,07%) e Singapore (-0,37%). Positivi i future sull'Europa, negativi invece quelli sui listini Usa in assenza di dati macroeconomici rilevanti, a parte l'indice della Fed di Dallas. In arrivo, mercoledì il Pil tedesco e quello Usa.In calo lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 109,6 punti, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 1,2 punti al 3,58% e quello tedesco di 2,3 punti al 2,49%. Quotidiano.net - Borse Asia e Pacifico in ordine sparso: attesi sviluppi su dazi e stimoli economici Leggi su Quotidiano.net Si sono mosse inle principalidinel primo giorno della settimana finanziaria. Gli investitori attendonosui negoziati con gli Usa per ie nuovialla crescita economica da parte del governo di Pechino. Tokyo ha guadagnato lo 0,38%, Taiwan lo 0,81%, Seul ha ceduto lo 0,03% e Sidney ha guadagnato lo 0,36%. Ancora aperte Hong Kong (+0,13%), Shanghai (-0,08%), Mumbai (+1,07%) e Singapore (-0,37%). Positivi i future sull'Europa, negativi invece quelli sui listini Usa in assenza di dati macrorilevanti, a parte l'indice della Fed di Dallas. In arrivo, mercoledì il Pil tedesco e quello Usa.In calo lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 109,6 punti, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 1,2 punti al 3,58% e quello tedesco di 2,3 punti al 2,49%.

