Chanel e il Lago di Como | eleganza senza tempo per la sfilata Cruise

Chanel sceglie il Lago di Como come palcoscenico privilegiato per la presentazione della sua attesissima sfilata Cruise 2025-2026. Un connubio perfetto tra estetica e narrazione, che conferma l’approccio della Maison nel selezionare location iconiche, intrise di arte, cultura e suggestione architettonica, per raccontare le sue collezioni (inter)stagionali.La sfilata del il 29 aprile promette di essere non solo un evento di moda, ma una vera celebrazione del lusso silenzioso, del romanticismo italiano e della bellezza senza tempo. Il Lago di Como, con la sua eleganza discreta e la sua storia stratificata, diventa lo scenario ideale per riaffermare l’identità di Chanel, sospesa tra tradizione e avanguardia. Leggi su .com Life&People.it In un’epoca in cui la moda cerca luoghi capaci di raccontare una storia prima ancora di accogliere una collezione,sceglie ildicome palcoscenico privilegiato per la presentazione della sua attesissima2025-2026. Un connubio perfetto tra estetica e narrazione, che conferma l’approccio della Maison nel selezionare location iconiche, intrise di arte, cultura e suggestione architettonica, per raccontare le sue collezioni (inter)stagionali.Ladel il 29 aprile promette di essere non solo un evento di moda, ma una vera celebrazione del lusso silenzioso, del romanticismo italiano e della bellezza. Ildi, con la suadiscreta e la sua storia stratificata, diventa lo scenario ideale per riaffermare l’identità di, sospesa tra tradizione e avanguardia.

