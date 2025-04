Mediobanca cda approva ops su Banca Generali

MedioBanca ha approvato un'ops sulla totalità delle azioni di Banca Generali. Lo comunica il Gruppo in una nota Il rapporto di concambio è fissato in 1,70 azioni Generali per ogni azione Banca Generali ex dividendo. Il rapporto di concambio è fissato sui prezzi del 25 aprile 2025.

