Mostra Poesia e Salvezza

Mostra personale dell’artista Gessica La Pira dal titolo “Poesia e Salvezza”. Il progetto espositivo, ideato e realizzato dalla stessa artista, affronta uno dei temi più urgenti del nostro tempo: la perdita di. Firenzetoday.it - Mostra "Poesia e Salvezza" Leggi su Firenzetoday.it È stata inaugurata nel suggestivo Chiostro Grande della SS. Annunziata a Firenze, lapersonale dell’artista Gessica La Pira dal titolo “”. Il progetto espositivo, ideato e realizzato dalla stessa artista, affronta uno dei temi più urgenti del nostro tempo: la perdita di.

Firenze, al via la mostra 'Poesia e Salvezza' per dare voce e un aiuto ai carcerati - Firenze, 24 aprile 2025 - Opere d’arte per combattere il pregiudizio che circonda chi è carcerato e per finanziare progetti di reinserimento dei detenuti. Questi gli scopi della mostra “Poesia e salvezza” dell’artista siciliana Gessica La Pira in mostra da oggi nel Chiostro grande della basilica della Santissima Annunziata a Firenze. L’esposizione sarà visitabile gratuitamente fino al 4 maggio. Le opere saranno in vendita e il ricavato sarà destinato a progetti di reinserimento per detenuti ed ex detenuti delle carceri fiorentine di Sollicciano e Gozzini. 🔗lanazione.it

“Poesia e Salvezza”, l’arte che abbatte i muri del carcere - Firenze, 18 aprile 2025 – Il dialogo fra estetica e impegno sociale passa per il Chiostro Grande della Santissima Annunziata, dove mercoledì 23 aprile alle 18.30 si inaugurerà “Poesia e Salvezza”, mostra personale di Gessica La Pira a cura di Francesca Roberti. Presentato in anteprima alle Giubbe Rosse, il progetto (ideato con la criminologa Giovanna Ottavi) porterà in mostra 45 opere su tela a tecnica mista: “Dominano la luce e il bianco, simbolo di una dimensione sacrale legata alla vita e al femminile”, spiega l’artista. 🔗lanazione.it

Poesia e fotografia, una mostra per celebrare la Giornata mondiale della Poesia - Arezzo, 27 marzo 2025 – Poesia e fotografia, una mostra per celebrare la Giornata mondiale della Poesia In occasione della Giornata mondiale della Poesia, sabato 29 marzo alle 17,30 a Palomar sarà inaugurata la mostra fotografica “Poesia e fotografia” con immagini accompagnati dalle letture di testi poetici. L’esposizione resterà allestita fino al 15 aprile Sabato 29 marzo alle 17,30, presso Palomar - Casa della Cultura, sarà inaugurata la mostra fotografica "Poesia e fotografia", un'esposizione che unisce immagini e parole per celebrare la Giornata Mondiale della Poesia 2025. 🔗lanazione.it

'Poesia e salvezza', una mostra per dare un aiuto ai carcerati - (ANSA) - FIRENZE, 24 APR - Opere d'arte per combattere il pregiudizio che circonda chi è carcerato e per finanziare progetti di reinserimento dei detenuti. Questi gli scopi della mostra 'Poesia e salv ... 🔗msn.com

Firenze, al via la mostra 'Poesia e Salvezza' per dare voce e un aiuto ai carcerati - L’arte di Gessica La Pira fino al 4 maggio nel Chiostro Grande della Santissima Annunziata. Le opere in vendita per sostenere progetti di reinserimento sociale ... 🔗msn.com

Inaugurata nel Chiostro della SS. Annunziata Poesia e Salvezza - Il progetto espositivo, ideato e realizzato dall’artista Gessica La Pira, affronta uno dei temi più urgenti del nostro tempo: la perdita di identità della cultura nel tessuto sociale contemporaneo . 🔗nove.firenze.it