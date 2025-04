Chiusini coperti dal catrame disastro lavori nelle strade Serve il metal detector per trovarli | FOTO

lavori di rifacimento al manto stradale, con tanto di istituzione di senso unico alternato, per via della Libertà, a Sant'Angelo in Formis, la trafficata via che dal quadrivio conduce fino a Santa Maria Capua Vetere. lavori resi. Casertanews.it - Chiusini coperti dal catrame, disastro lavori nelle strade. "Serve il metal detector per trovarli" | FOTO Leggi su Casertanews.it Nel gennaio 2024 un’ordinanza del sindaco di Capua annunciava idi rifacimento al manto stradale, con tanto di istituzione di senso unico alternato, per via della Libertà, a Sant'Angelo in Formis, la trafficata via che dal quadrivio conduce fino a Santa Maria Capua Vetere.resi.

Approfondimenti da altre fonti

Disastro Myanmar, si muore di terremoto e di bombardamenti - Ieri nell’ex Birmania la giornata è iniziata con un minuto di silenzio per ricordare le vittime del potente terremoto di magnitudo 7,7 che venerdì ha scosso il Paese. È iniziata […] The post Disastro Myanmar, si muore di terremoto e di bombardamenti first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Jet caduto sul Legnone: ecco la serie di gravi errori dietro al disastro aereo - Colico (Lecco), 29 marzo 2025 – Una serie di errori che, messi in fila, uno dopo l’altro, il 16 marzo 2022 hanno provocato il disastro aereo sul Legnone e sopratutto la morte di Dave Ashely, ex pilota inglese della Raf di 49 anni. Una catena di procedure, prescrizioni e limitazioni di volo non rispettate, culminate nella perdita di controllo dell’aereo durante la fase finale di un looping, un giro della morte. 🔗ilgiorno.it

Clamoroso disastro Ferrari nel GP Cina, Leclerc e Hamilton squalificati dopo la gara: SF-25 irregolari - Stravolta la classifica del GP della Cina della Formula 1 2025 diverse ore dopo la fine della gara: squalificate le Ferrari di Leclerc e Hamilton per irregolarità sulle loro SF-25 nelle ispezioni post-corsa, stessa sorte anche per l'Alpine di Gasly. Cambiano anche le classifiche iridate piloti e costruttori.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Chiusini coperti dal catrame, disastro lavori nelle strade. Serve il metal detector per trovarli | FOTO. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media