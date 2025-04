Raid in casa mettono telecamere fuori uso e rubano oro e gioielli

Salernotoday.it - Raid in casa, mettono telecamere fuori uso e rubano oro e gioielli Leggi su Salernotoday.it Continuano i furti nella città e frazioni di Cava de' Tirreni. Giorni fa, sono stati rubati oggetti di valore e oro, per un valore di diverse migliaia di euro. A essere presa di mira è stata la zona industriale. Quattro persone avrebbero agito, con tanto di arnesi, lo scorso 25 aprile, riuscendo.

Su altri siti se ne discute

VIDEO | Il furto in casa ripreso in diretta dalle telecamere: il colpo e la fuga dalla finestra - Ladri in azione a Milano, in un appartamento di via Sant'Elia, con il furto ripreso in diretta dalle telecamere installate in casa. Sono state le stesse immagini a mettere in allerta la proprietaria e a far accorrere in quell'abitazione, sabato sera, una volante del commissariato Lorenteggio. La... 🔗milanotoday.it

Raid nel Sannio, colpite due villette mentre i proprietari erano in casa: ladri in fuga - Tempo di lettura: < 1 minutoMomenti di paura a Cautano, dove nella serata di oggi, domenica 16 marzo, una banda di ladri ha preso di mira due villette situate in via Raffaele Delcogliano, seminando paura tra i residenti. Il primo colpo è stato messo a segno intorno alle 20, quando i malviventi sono riusciti a introdursi in un’abitazione mentre i proprietari erano all’interno. Dopo aver razziato quanto possibile, i criminali si sono dati alla fuga, ma non contenti hanno tentato un secondo furto in una casa vicina. 🔗anteprima24.it

Accoltellata alla testa una 22enne in casa, il mistero delle telecamere: nessuno è entrato o uscito - Una 22enne è stata trovata con un coltello conficcato in testa nella sua casa a Cinisello Balsamo. Su un biglietto ha scritto di essere stata aggredita da uno sconosciuto, ma dalle telecamere nessuno sembra essere entrato o uscito. Sul caso è stata aperta un'indagine.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Raid in casa, mettono telecamere fuori uso e rubano oro e gioielli; Furti, case svaligiate da Visnadello a Riese: «Portati via i ricordi di una vita». A Treviso Guido Zani scopre; Ancora furti nelle case in provincia. «Viviamo nella paura»; Medio Oriente: L'Iran attacca Israele, pioggia di missili su Tel Aviv. Netanyahu: La pagheranno. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Con le telecamere vede mentre gli svaligiano casa: recuperata refurtiva per 10mila euro - I malviventi avevano forzato una finestra della casa per introdursi all'interno. Sebbene il fermato sia stato uno, le telecamere hanno dimostrato come più soggetti abbiano tentato il colpo. Le ... 🔗primalamartesana.it

Olbia, dopo il raid vandalico a San Vittore arrivano le telecamere - Dopo il raid vandalico di fine febbraio, adesso arrivano le telecamere di videosorveglianza. Le ha donate e installate una società privata, la Digito 2S di Olbia: un regalo fatto al comitato che ... 🔗lanuovasardegna.it