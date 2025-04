Pallamano Serie A Gold | Junior Fasano sconfitta nell' ultimo match in trasferta

La Teamnetwork Albatro Siracusa si aggiudica la sfida della 25esima giornata della Serie A Gold, superando nella palestra Akradina la Junior Fasano con il punteggio di 33-25. I siciliani partono forte, complici anche le difficoltà offensive dei biancazzurri, e si portano subito sull'8-1.

Pallamano, Serie A Gold: sconfitta in casa per la Junior Fasano - FASANO - Il Pressano ribalta il 27-29 dell'andata e con analogo punteggio espugna la palestra Zizzi, sconfiggendo la Junior nel match valido per l'11esimo turno di ritorno della Serie A Gold. Favorevole ai locali il primo tempo, che vede i fasanesi andare subito sul doppio vantaggio (3-1 al 6')... 🔗today.it

Pallamano, Serie A Gold: sconfitta in casa per la Junior Fasano - FASANO - Il Pressano ribalta il 27-29 dell'andata e con analogo punteggio espugna la palestra Zizzi, sconfiggendo la Junior nel match valido per l'11esimo turno di ritorno della Serie A Gold. Favorevole ai locali il primo tempo, che vede i fasanesi andare subito sul doppio vantaggio (3-1 al 6')... 🔗brindisireport.it

Pallamano, serie A Gold. Vincono le prime quattro in classifica. Quinto successo consecutivo del Cingoli - Turno infrasettimanale per il massimo campionato. La ventiduesima giornata della serie A Gold 2024-25 di pallamano registra le vittorie delle prime quattro della classe che continuano l’entusiasmante duello punto a punto per la conquista della prima posizione. In apertura di giornata Cassano Magnago fa valere il fattore campo e regola la Raimond Sassari 29-21 andando via in progressione dopo il 16-13 della prima parte di gara. 🔗oasport.it

