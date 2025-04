L' Inter più brutta dell' anno

dell'Inter (senza gol: non succedeva da 13 anni) nel momento più importante della stagione? «È il calcio che.» inizia a spiegare Simone Inzaghi a caldo, alla fine della partita con la Roma. Però poi Inzaghi non conclude il suo incipit. Ringrazia i tifosi, si dice riconoscente verso la sua squadra che ci ha messo cuore e anima, e conclude mettendo tutte insieme una serie di possibili concause: «calendario, assenze, rimesse laterali, rigori».Certo, il contesto è sempre importante, ma è a questo che si riduce, quindi, il calcio? A un insieme di avvenimenti concatenati che determinano la differenza tra una vittoria e una sconfitta? Possibile? Se bastasse una spiegazione di questo tipo perché allora creiamo così tanti discorsi intorno al calcio? Se così fosse, dovrebbe bastarci guardarlo, accettando fatalisticamente le cose che accadono.

