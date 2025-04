Lavori stradali tutti i cantieri della settimana

settimana, a partire da oggi lunedì. Firenzetoday.it - Lavori stradali, tutti i cantieri della settimana Leggi su Firenzetoday.it Nuovi allacci alla rete idrica in via Coluccio Salutati e via Dino del Garbo. E ancora la potatura di alcune alberature in via Suor Maria Celeste e lo scarico notturno di attrezzature in via Cavour. Sono alcuni dei principali interventi al via in città questa, a partire da oggi lunedì.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cantieri: i lavori stradali della settimana - La nuova fase della riqualificazione di via Guelfa, l’avvio degli interventi in via del Porcellana e gli interventi di ripristino in lungarno Cellini dopo la sostituzione della rete idrica. Sono alcuni dei principali interventi in programma la prossima settimana. Per quanto riguarda le... 🔗firenzetoday.it

Lavori stradali: i cantieri della settimana - I lavori notturni di asfaltatura in via di Scandicci e Borgo San Frediano, gli interventi sulla carreggiata in via Mino e la prosecuzione della riqualificazione della pista ciclabile di via Massa. E numerosi lavori relativi a nuovi allacci all’acquedotto tra cui quelli in via Fortini e via di... 🔗firenzetoday.it

Lavori stradali a Bologna: ecco i principali cantieri attivi dal 10 marzo - Bologna si prepara a una nuova ondata di lavori stradali a partire da lunedì 10 marzo. Diversi cantieri interesseranno le principali vie della città e della tangenziale, con possibili modifiche alla viabilità. In caso di maltempo, alcuni interventi potrebbero essere riprogrammati. Per una visione... 🔗bolognatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Lavori stradali, tutti i cantieri della settimana; Non solo in città, lavori anche in tangenziale ed autostrada: tutti i cantieri in attivazione; Cantieri a Bologna: i lavori stradali da lunedì 31 marzo; Lavori stradali: tutti i cantieri della settimana. 🔗Cosa riportano altre fonti

Tutti i cantieri stradali attivi a Bologna (24 aprile) - Ecco la lista dei principali cantieri stradali attivi a Bologna e quelli in programma a partire dal prossimo lunedì 28 luglio. Sul sito del Comune di Bologna c’è anche una mappa interattiva ... 🔗bolognatoday.it

Lavori in piazza XX Settembre. Il cantiere in dirittura d’arrivo - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

MAPPANO - Raffica di cantieri per la risistemazione delle strade - Nella grafica tutte le indicazioni per muoversi più agevolmente sul territorio comunale. Sono previsti disagi alla circolazione ... 🔗quotidianocanavese.it