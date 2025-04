Denunciati genitori per abbandono scolastico dei figli Cosa rischia chi non manda i ragazzi a scuola? Cosa prevede il Decreto Caivano

genitori, residenti nella provincia di Rimini, è stata denunciata alla Procura della Repubblica per non aver garantito la frequenza scolastica dei due figli minorenni, una ragazza di 12 anni e un ragazzo di 15.

Abbandono scolastico, un fenomeno che inghiotte il futuro dei giovani da Ostia alla Cassia: 124 genitori denunciati - I numeri dell’attività nata con l’obiettivo di contrastare i fenomeni dell’abbandono scolastico (la cosiddetta dispersione scolastica) e della devianza minorile sono rilevanti: e il significato a cui rimandano danno conto dell’impegno che le autorità locali e le istituzioni tutte stanno mettendo in campo per scongiurare il rischio e le possibili conseguenze dell’abbandono prematuro dell’istruzione. 🔗secoloditalia.it

Indagine dei carabinieri sull’abbandono scolastico: 122 studenti assenti ingiustificati. Denunciati 124 genitori. Accertamenti su 141 istituti scolastici del Lazio - Indagini sui minori che non frequentano la scuola dell’obbligo Un dato allarmante emerge dai controlli effettuati dai Carabinieri del Lazio: ben 122 studenti, di età compresa tra i 6 e i 16 anni, non hanno mai frequentato la scuola o hanno accumulato numerosi giorni di assenza ingiustificata. Gli accertamenti hanno portato alla denuncia di 124 genitori, responsabili di non aver garantito ai propri figli l’istruzione obbligatoria prevista dalla legge. 🔗dayitalianews.com

Violazione dell’obbligo scolastico per un 15enne impiegato in una sartoria a Perugia: denunciati titolare e genitori - Violazione dell’obbligo scolastico – La Guardia di Finanza di Perugia ha scoperto un grave caso di lavoro minorile durante un’ispezione in una sartoria locale. Un ragazzo, ancora minorenne, era impiegato nell’attività senza aver completato il ciclo scolastico obbligatorio di dieci anni. Il titolare dell’impresa è stato denunciato alla Procura di Perugia per aver impiegato il […] The post Violazione dell’obbligo scolastico per un 15enne impiegato in una sartoria a Perugia: denunciati titolare e genitori first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Rimini. Non mandano i figli a scuola: genitori denunciati - Sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per non aver mandato a scuola i due figli minori, una ragazzina di 12 e un ragazzo 15 anni. 🔗corriereromagna.it

Evasione scolastica ad Arzano: otto genitori denunciati - Evasione scolastica ad Arzano. Gli otto genitori, denunciati dalla polizia locale rendendosi conto dei possibili guai giudiziari sulla podestà genitoriale, hanno acconsentito ad una sorta di ... 🔗ilmattino.it

I figli minori non frequentano la scuola, genitori denunciati - In classe non si sono mai visti e tutti i tentativi di contattare i genitori sono caduti nel vuoto. E' stata la dirigente scolastica nel dicembre scorso a segnalare ai servizi educativi e sociali del ... 🔗newsrimini.it