Italia Under 15 in semifinale al Torneo delle Nazioni | 5-1 agli Emirati Arabi Uniti doppietta dello juventino Pipitò

Italia Under 15 batte anche gli Emirati Arabi Uniti (5-1) e si qualifica alle semifinali del Torneo delle. Leggi su Calciomercato.com Dopo la vittoria per 1-0 sul Galles, l`15 batte anche gli(5-1) e si qualifica alle semifinali del

