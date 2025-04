Aquila Montevarchi e San Donato Tavarnelle | pareggio a reti inviolate

Aquila Montevarchi 0 SAN Donato Tavarnelle 0Aquila 1902 Montevarchi (4-2-3-1): Conti; Vecchi, Franco, Martinelli, Ciofi; Saltalamacchia, Sesti: Bontempi (76’ Casagni), D’Alessandro (61’ Tommasini), Orlandi (88’ Picchi); Priore (61’ Boncompagni). Allenatore: Rigucci.SAN Donato Tavarnelle (3-4-2-1): Leoni; Bruni, Cellai, Cecchi; Croce (67’ Seghi), Gistri, Borgarello, Carcani; Senesi (63’ Calonaci), Doratiotto (76’ Manfredi); Gubellini (73’ Pecchia). Allenatore: Bonuccelli.ARBITRO: Mariani di Livorno. Assistenti: GinanneschiLaganà.Note: Spettatori 600 circa. Angoli 1 – 4. Ammoniti: Conti, Manfredi e Cellai.Montevarchi – Il San Donato Tavarnelle ora è più vicino alla salvezza diretta. Basterà un punto domenica prossima al "Pianigiani" con la peraltro insidiosa Flaminia, per sfuggire ai play-out. Ilrestodelcarlino.it - Aquila Montevarchi e San Donato Tavarnelle: pareggio a reti inviolate Leggi su Ilrestodelcarlino.it 0 SAN1902(4-2-3-1): Conti; Vecchi, Franco, Martinelli, Ciofi; Saltalamacchia, Sesti: Bontempi (76’ Casagni), D’Alessandro (61’ Tommasini), Orlandi (88’ Picchi); Priore (61’ Boncompagni). Allenatore: Rigucci.SAN(3-4-2-1): Leoni; Bruni, Cellai, Cecchi; Croce (67’ Seghi), Gistri, Borgarello, Carcani; Senesi (63’ Calonaci), Doratiotto (76’ Manfredi); Gubellini (73’ Pecchia). Allenatore: Bonuccelli.ARBITRO: Mariani di Livorno. Assistenti: GinanneschiLaganà.Note: Spettatori 600 circa. Angoli 1 – 4. Ammoniti: Conti, Manfredi e Cellai.– Il Sanora è più vicino alla salvezza diretta. Basterà un punto domenica prossima al "Pianigiani" con la peraltro insidiosa Flaminia, per sfuggire ai play-out.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Aquila. Domenica con il San Donato come uno spareggio salvezza - Arezzo, 24 aprile 2025 – Due giornate al termine, una classifica cortissima e una posta in palio che vale una stagione. Aquila Montevarchi-San Donato Tavarnelle, in programma domenica alle 15 al Brilli Peri, non è solo una sfida tra due squadre appaiate a 39 punti, ma quasi uno spareggio salvezza nel rush finale del Girone E di Serie D. I rossoblù di mister Atos Rigucci arrivano all’appuntamento da imbattuti da oltre un mese e mezzo: l’ultima sconfitta risale al 1 marzo contro il Figline. 🔗sport.quotidiano.net

Montevarchi secondo nel report 'Giovani D valore', sfida decisiva contro San Donato Tavarnelle - Nel quinto report dei "Giovani D valore", che premia i club che valorizzano e danno fiducia sul campo i talenti fatti in casa, il Montevarchi ha agguantato la seconda piazza con 518 punti. In vetta l’Orvietana, a quota 572, mentre al terzo posto si trova a 422 la Sangiovannese. Una posizione lusinghiera che implicherebbe a salvezza certa un premio di 30 mila euro dispensato dalla Lega nazionale dilettanti. 🔗sport.quotidiano.net

Grosseto-San Donato Tavarnelle: sfida decisiva per i playoff di Serie D - CALCIO SERIE DSarà tutto tranne che una passeggiata. Il secondo match casalingo consecutivo per il Grosseto si prospetta difficile. Se per battere la Fezzanese domenica scorsa è bastato un 2-0 britannico, domani allo Zecchini arriva il San Donato Tavarnelle dell’ex Bonuccelli. Ex col dente avvelenato, ma anche formazione che lotta per salvarsi in maniera diretta. Le motivazioni quindi faranno la differenza in campo, visto come la formazione di Bonuccelli – sconfitta dal Follonica Gavorrano domenica scorsa - ha un solo punto di vantaggio sulla zona playout, mentre il Grifone, che gravita in ... 🔗lanazione.it

Approfondimenti da altre fonti

Aquila Montevarchi e San Donato Tavarnelle: pareggio a reti inviolate; Serie D, gir. E. Aquila Montevarchi - San Donato Tavarnelle: le formazioni ufficiali; Aquila Montevarchi – San Donato Tavarnelle: le info sui biglietti; Serie D, finisce in parità il derby Terranuova Traiana-Figline, è 1 a 1. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Aquila Montevarchi e San Donato Tavarnelle: pareggio a reti inviolate - San Donato Tavarnelle vicino alla salvezza diretta dopo lo 0-0 contro Aquila Montevarchi. Un punto decisivo domenica prossima. 🔗msn.com

Sfide decisive per la salvezza: Terranuova Traiana-Figline e Aquila Montevarchi-San Donato Tavarnelle - Partite cruciali per la salvezza in Serie D: Terranuova Traiana-Figline e Aquila Montevarchi-San Donato Tavarnelle. 🔗lanazione.it

Serie D, finisce in parità il derby Terranuova Traiana-Figline, è 1 a 1 - Ancora tutto apertissimo dopo i risultati di oggi in zona playout, si deciderà tutto all'ultima giornata: pareggia 1 a 1 il Terranuova Traiana nel derby contro il Figline, gli ospiti passano in vantag ... 🔗arezzonotizie.it