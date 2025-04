Rugby Viadana 1970 chiude la regular season con sconfitta contro Valorugby Emilia

Rugby Viadana 1970 chiude la regular season con una sconfitta netta: 45-10 contro il ValoRugby Emilia al Mirabello. Un ko pesante nel punteggio, ma che non scalfisce il primo posto già conquistato dai gialloneri, che hanno affrontato la sfida con una formazione largamente sperimentale. Coach Pavan e il suo staff hanno scelto di dare spazio a tanti giovani e a giocatori dal minutaggio ridotto, tra cui Filippo Lavorenti, seconda linea al rientro dopo il lungo infortunio nella finale scudetto dello scorso giugno.Il match ha visto il ValoRugby dominare sin dall'inizio, con due mete nei primi venti minuti e quattro complessive nel primo tempo, chiuso su un duro 28-0. Nella ripresa Viadana ha trovato la via della meta con Casasola e Quattrini, ma il distacco è rimasto ampio, complice la voglia dei padroni di casa di blindare il quarto posto.

