Empoli-Fiorentina | il derby si tinge di viola nonostante la reazione azzurra

di Simone CioniPer la prima volta in stagione il derby si tinge di viola. Un Empoli dai due volti ha provato nella ripresa a rimettere in piedi una partita compromessa con due errori nel primo tempo, ma non è bastato. Eppure la squadra di D'Aversa aveva approcciato bene la gara, creando subito qualche grattacapo alla Fiorentina, che soffre la pressione alta degli azzurri (in maglia bianca per l'occasione) e sbaglia una gran quantità di uscite dal basso. Se capitan Grassi e compagni sono bravi a costringere i più quotati avversari all'errore, non lo sono altrettanto nell'approfittarne. Il modo 'scolastico' in cui poi concedono il vantaggio ai 'cugini' nel loro primo vero affondo fa il resto. La squadra accusa infatti il colpo e poco dopo rischia di nuovo su un colossale leggerezza di Solbakken, che nella propria area si fa soffiare il pallone da Ranieri.

