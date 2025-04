Hellas Verona-Cagliari | le probabili formazioni

Hellas Verona ospita il Cagliari al Bentegodi. La squadra di Nicola deve rinunciare a Mina, infortunato e Piccoli, squalificato. Nei gialloblù assenti invece Dawidowicz e Tengstedt. Le probabili formazioni Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua.

