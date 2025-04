Papa Francesco il mistero della rosa bianca sempre fresca | ecco cosa significa e perché ce n’è una anche sulla sua lapide

rosa bianca sempre fresca fuori dal suo appartamento a Casa Santa Marta, su uno scaffale in biblioteca, su un comodino a fianco al letto in ospedale.Papa Francesco, il “mistero” della rosa bianca sempre fresca: ecco cosa significa e perché ce n’è una anche sulla sua lapide (TWITTER FOTO) – Notizie.comE una rosa bianca c’è adesso sulla lapide con l’incisione Franciscus nella Basilica di Santa Maria Maggiore di Roma sotto la quale riposano le spoglie mortali di Papa Francesco, i cui funerali si sono celebrati sabato scorso in piazza San Pietro.Ma cosa significa quella rosa che negli ultimi anni ha sempre accompagnato Jorge Mario Bergoglio? Si tratta di un riferimento a Santa Teresa, cui Francesco era particolarmente devoto. Simbolo di grazia, purezza, ed interpretato dal linguaggio spirituale come un segno di risposta dal cielo, la tradizione della rosa bianca legata al Papa è cominciata nel 2013. Notizie.com - Papa Francesco, il “mistero” della rosa bianca sempre fresca: ecco cosa significa e perché ce n’è una anche sulla sua lapide Leggi su Notizie.com Unafuori dal suo appartamento a Casa Santa Marta, su uno scaffale in biblioteca, su un comodino a fianco al letto in ospedale., il “ce n’è unasua(TWITTER FOTO) – Notizie.comE unac’è adessocon l’incisione Franciscus nella Basilica di Santa Maria Maggiore di Roma sotto la quale riposano le spoglie mortali di, i cui funerali si sono celebrati sabato scorso in piazza San Pietro.Maquellache negli ultimi anni haaccompagnato Jorge Mario Bergoglio? Si tratta di un riferimento a Santa Teresa, cuiera particolarmente devoto. Simbolo di grazia, purezza, ed interpretato dal linguaggio spirituale come un segno di risposta dal cielo, la tradizionelegata alè cominciata nel 2013.

Cosa riportano altre fonti

Conclave, 13 cardinali in eccesso. Il mistero della sanatoria ordinata da Papa Francesco (per aggirare il limite dei 120 elettori) - Per i cardinali che si sono riuniti per la terza volta in congregazione generale, non ci sono dubbi: anche se è superato il limite di centoventi cardinali elettori stabilito da Paolo VI, ma... 🔗ilmessaggero.it

Il Cavaliere De Rosa: “Papa Francesco, la forza umile che ha scosso il mondo” - "La notizia della morte di Papa Francesco mi ha colpito con la forza silenziosa e devastante delle cose inevitabili, ma mai davvero immaginabili". Così il Cavaliere Domenico De Rosa, CEO del Gruppo Smet, affida alla memoria parole profonde, che tracciano un ritratto intimo e solenne del Pontefice... 🔗salernotoday.it

Conclave, 13 cardinali in eccesso. Il mistero della sanatoria ordinata da Papa Francesco - Per i cardinali che si sono riuniti per la terza volta in congregazione generale, non ci sono dubbi: anche se è superato il limite di centoventi cardinali elettori stabilito da Paolo VI, ma... 🔗ilmessaggero.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chi è Matteo Maria Zuppi, cardinale tra i possibili successori di Papa Francesco: il presidente della Cei e arcivescovo di Bologna considerato il «Bergoglio italiano»; Il Papa: il mistero di Guadalupe usato da ideologie, Maria ci invita a “non avere paura”; Il vescovo Piazza: Preghiamo uniti per Papa Francesco; Il Papa: Maria ci invita a non aver paura. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

La rosa bianca sulla tomba di Papa Francesco: un simbolo di fede - Scopri il significato della rosa bianca sulla tomba di Papa Francesco e il suo legame con Santa Teresina di Lisieux. 🔗notizie.it

Una rosa bianca sulla tomba di Francesco, il silenzioso abbraccio di Santa Teresina - ROMA – Nel silenzio raccolto che avvolge la tomba di papa Francesco, una rosa bianca emerge come segno fragile e potente. Non è un semplice fiore, non è ... 🔗thesocialpost.it

Papa Francesco, la rosa bianca sulla lapide è il simbolo di Santa Teresa di Lisieux - Nel corso di tutta la sua vita e del suo pontificato, Papa Francesco ha sottolineato il suo legame con Santa Teresa di Lisieaux ... 🔗interris.it