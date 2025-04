Mediobanca apre in rialzo in Borsa Banca Generali vola +8% +

MedioBanca passa da Banca Generali. La Borsa reagisce alla mossa a sorpresa dell'ad Alberto Nagel spingendo il titolo in Borsa: Piazzetta Cuccia sale dell'1,48% a 17,87 euro in avvio di seduta, Banca Generali corre dell'8,65% a 53 euro e scivola Generali. apre in rialzo il titolo del Leone ma subito gira in calo dello 0,3% a 31,8 euro.

