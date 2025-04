Ucraina Kiev e Mosca scontro sul campo e a parole

Ucraina. Si sono combattuti sul campo e a parole Kiev e Mosca.

Ucraina, Kiev e Mosca scontro sul campo e a parole - Ucraina. Si sono combattuti sul campo e a parole Kiev e Mosca.

Ucraina-Russia, massiccio attacco con droni di Kiev su Mosca: chiusi due aeroporti - (Adnkronos) – Massiccio attacco con droni da parte dell'Ucraina nella regione di Mosca in Russia. Lo ha dichiarato il sindaco della città Sergei Sobyanin sul suo canale Telegram. In precedenza, l'Agenzia federale per il Trasporto aereo aveva annunciato restrizioni temporanee ai voli in due aeroporti di Mosca per garantire la sicurezza. “Per garantire la sicurezza […] L'articolo Ucraina-Russia, massiccio attacco con droni di Kiev su Mosca: chiusi due aeroporti proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Mosca avverte l’Occidente: “Coi soldati di Paesi Nato in Ucraina sarà scontro”. Cina: “Nostri militari tra i russi? Falso” - La Russia invia un nuovo avvertimento all’Occidente e soprattutto ai cosiddetti Paesi “volenterosi” pronti, su iniziativa di Francia e Gran Bretagna, a inviare le proprie truppe a sostegno dell’esercito ucraino. “Ogni presenza” di militari di Paesi Nato in Ucraina, “indipendentemente dalla bandiera, insegne e il mandato dichiarato, sarà considerato dalla Russia come una minaccia alla sua sicurezza e porterà il rischio di uno scontro diretto con l’intera Alleanza”, ha sottolineato la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova. 🔗ilfattoquotidiano.it

Guerra Ucraina, Mosca: «Abbattuti 115 droni di Kiev, un morto a Bryansk. Questo è un atto terroristico» - Guerra in Ucraina, le notizie di oggi 28 aprile. Ucraina, Trump preme su Putin per la tregua. Zelensky convince il tycoon: cessate il fuoco prima della pace ... 🔗ilgazzettino.it

Kiev smentisce Mosca, nel Kursk si combatte ancora - AGI - L'esercito ucraino ha smentito l'annuncio del Cremlino sulla liberazione della regione di Kursk e afferma che nella zona sono ancora in corso combattimenti. La Russia ha fatto ricorso a un trucc ... 🔗msn.com

Settimana decisiva per la pace tra Russia e Ucraina: diplomazia in movimento, ma lo scontro resta aperto - Dopo l'incontro in Vaticano tra Trump e Zelensky, la diplomazia prova a riaprire uno spiraglio per il negoziato Questa sarà la settimana decisiva per capire se Russia e Ucraina vogliono davvero la pac ... 🔗informazione.it