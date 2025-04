Rapina in due pizzerie pena confermata in appello per un giovane

confermata anche in appello la pena di 5 anni e 10 mesi per un giovane di Pagani, che nel 2022 rapinò due pizzerie a Sant'Egidio del Monte Albino. L'imputato fu riconosciuto da telecamere e indumenti, così come da un tatuaggio, prove decisive per ritenerlo autore dei due colpi. In due. Salernotoday.it - Rapina in due pizzerie, pena confermata in appello per un giovane Leggi su Salernotoday.it E' stataanche inladi 5 anni e 10 mesi per undi Pagani, che nel 2022 rapinò duea Sant'Egidio del Monte Albino. L'imputato fu riconosciuto da telecamere e indumenti, così come da un tatuaggio, prove decisive per ritenerlo autore dei due colpi. In due.

