L' assassino della moschea in Francia si è costituito in Italia

assassino del giovane maliano Aboubakar Cissé in una moschea nel dipartimento del Gard, nel sud della Francia, si è consegnato a una stazione di polizia di Pistoia . L'uomo, Olivier A., nato a Lione nel 2004 e di nazionalità francese, «si è recato personalmente in una stazione di polizia di Pistoia, domenica verso le 23», ha dichiarato oggi all'Afp il.

