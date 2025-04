Promozione anticipata | il Gallo sconfitto dalla matricola La Dozza a Bologna

Promozione anticipata il Gallo aveva la pancia piena e ha rimediato una sconfitta a Bologna dalla matricola La Dozza. "Avevano maggiori motivazioni di noi – ammette il direttore sportivo Francesco Pigaiani – pur non avendo demeritato. Il mister ha fatto ampia rotazione, dando spazio a chi aveva giocato meno, ma è comunque andata in campo una squadra competitiva".Le altre ferraresi erano alle prese con la lotta salvezza. Il Copparo non ce l'ha fatta a espugnare Ceretolo. "Abbiamo disputato una buona partita – dice Sergio Cestari, l'allenatore – ma il punto serve a poco. Domenica prossima ci giocheremo la salvezza nel derby con il Santa Maria Codifiume. Purtroppo temo che al 90% dovremo giocarci i playout nel derby con l'Amici di Stefano".Gli argentani hanno perso in casa 3-1 con il Ravarino, sono in piena zona retrocessione diretta, ma altre volte sono riusciti a salvarsi in extremis.

