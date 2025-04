Conclave Parolin sempre più tra i favoriti come nuovo Papa

favoritiSi continua a parlare con insistenza del cardinale Pietro Parolin, favorito per diventare Papa. Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, Parolin avrebbe dalla sua già 40 voti.Non un bottino da poco visto che Benedetto XVI, ne prese 47 alla prima votazione, poi 65 e 72 fino agli 84 finali. Mentre durante il Conclave per l’elezione di Papa Francesco Bergoglio partiva da 26 e Angelo Scola da 30.Alle spalle di Parolin c’è, tra i “Papabili” il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini che ha spento 60 candeline da poco. Molto amato e apprezzato pure il cardinale Matteo Maria Zuppi di Bologna le cui idee e il cui operato sono considerati in linea con quanto fatto da Papa Francesco.Questo per quanto riguardo gli italiani poi ci sarebbe l’ungherese Péter Erdo, arcivescovo di Esztergom-Budapest e Willem Jacobus Eijk, arcivescovo di Utrecht e si parla pure di Robert Francis Prevost, prefetto del Dicastero per i vescovi. 361magazine.com - Conclave, Parolin sempre più tra i favoriti come nuovo Papa Leggi su 361magazine.com Il Cardinale è dato tra iSi continua a parlare con insistenza del cardinale Pietro, favorito per diventare. Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano,avrebbe dalla sua già 40 voti.Non un bottino da poco visto che Benedetto XVI, ne prese 47 alla prima votazione, poi 65 e 72 fino agli 84 finali. Mentre durante ilper l’elezione diFrancesco Bergoglio partiva da 26 e Angelo Scola da 30.Alle spalle dic’è, tra i “bili” il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini che ha spento 60 candeline da poco. Molto amato e apprezzato pure il cardinale Matteo Maria Zuppi di Bologna le cui idee e il cui operato sono considerati in linea con quanto fatto daFrancesco.Questo per quanto riguardo gli italiani poi ci sarebbe l’ungherese Péter Erdo, arcivescovo di Esztergom-Budapest e Willem Jacobus Eijk, arcivescovo di Utrecht e si parla pure di Robert Francis Prevost, prefetto del Dicastero per i vescovi.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Quando inizia e come funziona il Conclave per l'elezione del Papa, i favoriti e qual è stato il più lungo - Quando inizia il Conclave per eleggere il successore di Papa Francesco? Date, curiosità sulla durata e candidati favoriti 🔗notizie.virgilio.it

Conclave, quando inizia? Le possibili date, l'annuncio in arrivo e i primi (veri) favoriti: «Parolin come Ratzinger dopo Wojtyla» - È passata una settimana dalla scomparsa di Papa Francesco, e due giorni dai funerali che hanno commosso Roma e il mondo, e la domanda ora è una soltanto: quando inizierà il... 🔗leggo.it

Morte Papa Francesco, dietro le quinte del Conclave: Parolin, Zuppi e Pizzaballa tra i favoriti. L’ombra lunga di Trump e Putin - Parolin, Zuppi e Pizzaballa tra i nomi più accreditati. Conservatori e progressisti si preparano allo scontro tra diplomazie sotterranee e visioni opposte della Chiesa. Trump e Putin osservano e spingono per un “Papa amico” Con la morte di Papa Francesco, il mondo cattolico si prepara a una d 🔗ilgiornaleditalia.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

?Papa Francesco successore, Parolin favorito sul filippino Tagle: ecco tutti i papabili; Chi sceglierà il nuovo Papa: schede e caratteristiche dei cardinali favoriti e i possibili outsider; Successore Papa Francesco, per bookmaker favoriti sono Pietro Parolin e Luis Antonio Tagle; Conclave, chi sono i veri papabili: il favorito Tagle, il mediatore Parolin, il conservatore Erdö e i cardinali di Trump (e Ratzinger). 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne