Montevago brilla con una doppietta | Perugia chiude la stagione con vittoria

stagione. Si vede che non gioca da un po’, ma ai pochi svarioni iniziali, reagisce con buoni interventi nella ripresa. Rischia l’incidente alla fine del primo tempo, con Italeng appostato. Bene su Guidi e Pietra.MEZZONI 6- È stata la sua ultima partita con il Perugia. Conclude la stagione con una prestazione normale. Peccato.AMORAN 6 Bel duello con Italeng. Una stagione in crescita.RICCARDI 6 Gara senza sbavature.GIRAUDO 6 Volenteroso ma a tratti troppo frenetico.GIUNTI 5,5 Insomma. Una gara che non mette in mostra le qualità emerse in questa stagione: senza infamia e senza lode.JOSELITO 6 Gara pulita, senza errori. Va al tiro allo scadere del primo tempo.CISCO 5,5 Poco coinvolto nella prima parte di match. Esce all’intervallo. Sport.quotidiano.net - Montevago brilla con una doppietta: Perugia chiude la stagione con vittoria Leggi su Sport.quotidiano.net ALBERTONI 6,5 Cangelosi gli dà una maglia nell’ultima apparizione della. Si vede che non gioca da un po’, ma ai pochi svarioni iniziali, reagisce con buoni interventi nella ripresa. Rischia l’incidente alla fine del primo tempo, con Italeng appostato. Bene su Guidi e Pietra.MEZZONI 6- È stata la sua ultima partita con il. Conclude lacon una prestazione normale. Peccato.AMORAN 6 Bel duello con Italeng. Unain crescita.RICCARDI 6 Gara senza sbavature.GIRAUDO 6 Volenteroso ma a tratti troppo frenetico.GIUNTI 5,5 Insomma. Una gara che non mette in mostra le qualità emerse in questa: senza infamia e senza lode.JOSELITO 6 Gara pulita, senza errori. Va al tiro allo scadere del primo tempo.CISCO 5,5 Poco coinvolto nella prima parte di match. Esce all’intervallo.

Perugia domina Pontedera 3-0: Montevago brilla con doppietta - PERUGIA 3 PONTEDERA 0 PERUGIA (4-2-3-1): Albertoni; Mezzoni, Amoran (36’ st Plaia), Riccardi, Giraudo; Giunti, Joselito (23’ st Torrasi); Cisco (1’ st Polizzi), Seghetti (23’ st Di Maggio), Kanoute (36’ st Lisi); Montevago. A disp: Gemello, Belia, Leo, Matos, Broh, Marconi, Agosti. All. Cangelosi PONTEDERA (4-2-3-1) Vivoli; Perretta, Pretato, Martinelli, Migliardi (33’ st Sarpa); Pietra, Guidi; Vitali (43’ st Maiello), Van Ransbeeck (33’ st Lipari), Sala (33’ st Gaddini); Italeng (21’ st Corona). 🔗sport.quotidiano.net

Daniele Montevago trascina il Perugia verso i playoff con una doppietta decisiva - Il Perugia si aggrappa al suo bomber ritrovato. Daniele Montevago, con la doppietta contro il Sestri Levante, tiene a galla il Perugia, e in un colpo solo raggiunge e supera quota dieci. Con undici reti senza rigori, il classe 2003, per età, è in cima alla classifica dei marcatori. Alle spalle del grifone, c’è Mignani classe 2002 che ha realizzato 16 gol (3 su rigore). Dopo un periodo di black out (lungo 14 gare, comprese le tre saltate per problemi di salute) l’attaccante ex Sampdoria ha ritrovato la via del gol con tre reti nelle ultime due gare al Curi. 🔗sport.quotidiano.net

Germania-Italia 3-3 – Kean brilla con una doppietta, Donnarumma in difficoltà: le pagelle - Questa sera alle ore 20:45, si è disputata la gara di ritorno dei quarti di finale di Nations League tra Germania e Italia: le pagelle 🔗pianetamilan.it

Montevago brilla con una doppietta: Perugia chiude la stagione con vittoria - KANOUTE 6,5 Stavolta parte forte e dopo il cross a Montevago, al 7’ mette in discesa la partita. MONTEVAGO 7 Doppietta nella ripresa e va a quota 13 senza rigori. Un buon bottino, peccato per il lungo ... 🔗sport.quotidiano.net

Perugia domina Pontedera 3-0: Montevago brilla con doppietta - Il Perugia sconfigge il Pontedera 3-0 con doppietta di Montevago. Pontedera si prepara per i play off contro Vis Pesaro. 🔗msn.com

Daniele Montevago trascina il Perugia verso i playoff con una doppietta decisiva - Montevago segna due gol contro il Sestri Levante, portando il Perugia più vicino ai playoff. L'attaccante punta a continuare la sua striscia positiva. 🔗msn.com