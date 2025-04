Maceratese domina Monturano Campiglione 4-0 | Marras e Vrioni protagonisti

Maceratese4Monturano Campiglione0Maceratese: Gagliardini; Ciattaglia (15’ st Sciarra), Grillo, Nicolosi, Vanzan (35’ st Cirulli); Monteiro (24’ st Oses), Del Moro (15’ st Bongelli), Ruani (29’ st Gomez); Marras, Cognigni, Vrioni. All. Possanzini.Monturano Campiglione: Monti (9’ st Santoni), De Carolis, Adami, Ruggeri, Fabi (9’ st Iulitti); Santarelli, Baiocco (29’ st Pasquali), Ercoli, Curzi; Cuccù (39’ st Russo), Cheddira. All. Cuccù S.Arbitro: Volpi di La Spezia.Reti: 5’ pt Vrioni; 17’ pt e 40’ st Marras; 30’ st Oses.Note: spettatori circa 800; ammoniti Nicolosi e Fabi; angoli 0-3; recupero 1’+3’.MACERATAPomeriggio dalle mille emozioni all’Helvia Recina Pino Brizi. La Maceratese regola con grande facilità un Monturano Campiglione sceso in campo con molte riserve e con la mente già rivolta ai play out. Ilrestodelcarlino.it - Maceratese domina Monturano Campiglione 4-0: Marras e Vrioni protagonisti Leggi su Ilrestodelcarlino.it : Gagliardini; Ciattaglia (15’ st Sciarra), Grillo, Nicolosi, Vanzan (35’ st Cirulli); Monteiro (24’ st Oses), Del Moro (15’ st Bongelli), Ruani (29’ st Gomez);, Cognigni,. All. Possanzini.: Monti (9’ st Santoni), De Carolis, Adami, Ruggeri, Fabi (9’ st Iulitti); Santarelli, Baiocco (29’ st Pasquali), Ercoli, Curzi; Cuccù (39’ st Russo), Cheddira. All. Cuccù S.Arbitro: Volpi di La Spezia.Reti: 5’ pt; 17’ pt e 40’ st; 30’ st Oses.Note: spettatori circa 800; ammoniti Nicolosi e Fabi; angoli 0-3; recupero 1’+3’.MACERATAPomeriggio dalle mille emozioni all’Helvia Recina Pino Brizi. Laregola con grande facilità unsceso in campo con molte riserve e con la mente già rivolta ai play out.

Maceratese: Allenamenti Intensivi in Vista del Match Contro Monturano Campiglione - La Maceratese ha ripreso ad allenarsi e lo farà fino a sabato quando l’allenatore Matteo Possanzini darà il rompete le righe. Stanno lavorando a parte gli infortunati Pablo Javier Lucero, Lorenzo Albanesi e il portiere Federico Gagliardini (foto), tuttavia quest’ultimo potrebbe tornare a disposizione per il 27 aprile quando i biancorossi riceveranno la visita del Monturano Campiglione nell’ultima giornata di campionato. 🔗sport.quotidiano.net

Maceratese-Monturano: Ultima sfida di Eccellenza per un posto nei playoff - C’è da voltare pagina perché contro il Monturano la Maceratese potrebbe aprire un nuovo capitolo della stagione. Oggi alle 16.30 si disputerà l’ultima partita del campionato di Eccellenza ma per i biancorossi ci saranno di certo altre gare. C’è da superare il Monturano che si presenterà all’Helvia Recina - Pino Brizi con l’intento di muovere la classifica per assicurarsi la possibilità di giocare in casa la gara dei playout. 🔗sport.quotidiano.net

Maceratese-Monturano: sfida decisiva per il playout - "Ci attende l’ultima gara, anche se non sarà l’ultima perché la stagione continua". Stefano Serangeli, dg della Maceratese, guarda al match di domani alle 16.30 contro il Monturano, che chiude il campionato. "L’obiettivo – spiega – rimane sempre lo stesso, magari percorrendo una strada più lunga". Ma adesso c’è da pensare alla sfida di domani. "All’andata – ricorda – abbiamo visto che il Monturano è una formazione che aspetta l’avversario e poi riparte sfruttando le caratteristiche dei giocatori. 🔗sport.quotidiano.net

