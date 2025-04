Borse asiatiche in ordine sparso | attesa per negoziati Usa e stimoli da Pechino

ordine sparso le principali Borse di Asia e Pacifico nel primo giorno della settimana finanziaria. Gli investitori attendono sviluppi sui negoziati con gli Usa per i dazi e nuovi stimoli alla crescita economica da parte del governo di Pechino. Tokyo ha guadagnato lo 0,38%, Taiwan lo 0,81%, Seul ha ceduto lo 0,03% e Sidney ha guadagnato lo 0,36%. Ancora aperte Hong Kong (+0,13%), Shanghai (-0,08%), Mumbai (+1,07%) e Singapore (-0,37%). Positivi i future sull'Europa, negativi invece quelli sui listini Usa in assenza di dati macroeconomici rilevanti, a parte l'indice della Fed di Dallas. In arrivo, mercoledì il Pil tedesco e quello Usa.In calo lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 109,6 punti, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 1,2 punti al 3,58% e quello tedesco di 2,3 punti al 2,49%. Quotidiano.net - Borse asiatiche in ordine sparso: attesa per negoziati Usa e stimoli da Pechino Leggi su Quotidiano.net Si sono mosse inle principalidi Asia e Pacifico nel primo giorno della settimana finanziaria. Gli investitori attendono sviluppi suicon gli Usa per i dazi e nuovialla crescita economica da parte del governo di. Tokyo ha guadagnato lo 0,38%, Taiwan lo 0,81%, Seul ha ceduto lo 0,03% e Sidney ha guadagnato lo 0,36%. Ancora aperte Hong Kong (+0,13%), Shanghai (-0,08%), Mumbai (+1,07%) e Singapore (-0,37%). Positivi i future sull'Europa, negativi invece quelli sui listini Usa in assenza di dati macroeconomici rilevanti, a parte l'indice della Fed di Dallas. In arrivo, mercoledì il Pil tedesco e quello Usa.In calo lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 109,6 punti, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 1,2 punti al 3,58% e quello tedesco di 2,3 punti al 2,49%.

