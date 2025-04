Kelly in ripresa i giornali stavolta lo applaudono | Meglio rispetto al mercoledì nero di Parma ma… La pagella dell’inglese

Kelly in ripresa, i giornali stavolta lo applaudono: «Meglio rispetto al mercoledì nero di Parma ma.». Di seguito la pagella dell’inglese ex NewcastleL’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha dato i voti ai protagonisti del match tra Juve e Monza, gara vinta dai bianconeri di Tudor per 2-0. Di seguito la pagella di Lloyd Kelly, che era reduce dalla serataccia di Parma da riscattare.Kelly 6 – Un po’ Meglio rispetto al mercoledì nero di Parma, anche se Birindelli si intrufola. Respingente su cross e traversoni dei calciatori del Monza. .com Juventusnews24.com - Kelly in ripresa, i giornali stavolta lo applaudono: «Meglio rispetto al mercoledì nero di Parma ma…». La pagella dell’inglese Leggi su Juventusnews24.com in, ilo: «aldima.». Di seguito laex NewcastleL’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha dato i voti ai protagonisti del match tra Juve e Monza, gara vinta dai bianconeri di Tudor per 2-0. Di seguito ladi Lloyd, che era reduce dalla serataccia dida riscattare.6 – Un po’aldi, anche se Birindelli si intrufola. Respingente su cross e traversoni dei calciatori del Monza. .com

