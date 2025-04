Uccise un giovane musulmano in una moschea 21enne francese si consegna alla polizia di Pistoia e confessa l’omicidio

polizia di Pistoia Oliver A., accusato di aver ucciso il giovane maliano Aboubakar Cissé in una moschea del dipartimento del Gard, nel sud della Francia. Nato a Lione nel 2004 e di nazionalità francese, Oliver A. era ricercato da tre giorni dalle forze dell’ordine d’oltralpe. Ad annunciare il suo arresto è Abdelkrim Grini, procuratore di Alès: «È una grande soddisfazione per me come procuratore. Di fronte all’efficacia e alla determinazione dei mezzi impiegati, l’autore non ha avuto altra scelta che costituirsi, ed è stata la cosa migliore che potesse fare».L’arresto a PistoiaL’arresto è avvenuto intorno alle 23 di domenica 27 aprile. Ora che il ragazzo è stato arrestato, un giudice istruttore sarà informato ufficialmente del caso. Leggi su Open.online Si è presentato spontaneamente in una stazione didiOliver A., accusato di aver ucciso ilmaliano Aboubakar Cissé in unadel dipartimento del Gard, nel sud della Francia. Nato a Lione nel 2004 e di nazionalità, Oliver A. era ricercato da tre giorni dalle forze dell’ordine d’oltralpe. Ad annunciare il suo arresto è Abdelkrim Grini, procuratore di Alès: «È una grande soddisfazione per me come procuratore. Di fronte all’efficacia edeterminazione dei mezzi impiegati, l’autore non ha avuto altra scelta che costituirsi, ed è stata la cosa migliore che potesse fare».L’arresto aL’arresto è avvenuto intorno alle 23 di domenica 27 aprile. Ora che il ragazzo è stato arrestato, un giudice istruttore sarà informato ufficialmente del caso.

