Ragazza di 19 anni precipita dal settimo piano e muore | voleva fotografare i murales da un edificio abbandonato

Ragazza di 19 anni, è morta dopo essere precipitata da sette piani dall'ex Molino Agostinelli di via del Pescaccio, una struttura abbandonata da anni e diventata una sorta di mecca per la serie di murales fatti negli anni. Lì, nel fatiscente edificio lasciato. Today.it - Ragazza di 19 anni precipita dal settimo piano e muore: voleva fotografare i murales da un edificio abbandonato Leggi su Today.it Tragedia a Roma. Carlotta C., unadi 19, è morta dopo essereta da sette piani dall'ex Molino Agostinelli di via del Pescaccio, una struttura abbandonata dae diventata una sorta di mecca per la serie difatti negli. Lì, nel fatiscentelasciato.

Ragazza di 19 anni investita da un'auto: ipotesi di un gesto volontario del fidanzato. Ora è ricoverata grave a Roma - E' in prognosi riservata una diciannovenne di Paliano, l'ipotesi è che sia stata investita intenzionalmente dal suo fidanzato. Il terribile episodio è accaduto intorno alle... 🔗ilmessaggero.it

Dramma in pieno giorno, ragazza di 20 anni precipita dal tetto: trovata morta in strada - Dramma in pieno giorno, ragazza di 20 anni precipita dal tetto: trovata morta in strada. Un silenzio rotto da un tonfo. Una scena improvvisa e drammatica ha scosso la quiete dei residenti di un tranquillo quartiere di Ferrara. Le autorità stanno ora conducendo le indagini per capire le cause dell’incidente. (Continua a leggere dopo la foto…) Leggi anche: “Una tragedia impensabile”: mamma trovata morta in casa con i tre figlioletti, è giallo Leggi anche: Maxi incendio in Italia, tutto distrutto: cosa sta succedendo Ferrara, dramma in pieno giorno in Via Mazzocchi La tragedia, ... 🔗tvzap.it

Ragazza di 19 anni sbranata dal cane dell’amica in casa, orrore a Bristol: “Urla strazianti” - La tragedia a Bristol, in Inghilterra, dove si sono vissuti momenti di terrore. "Ho sentito urla strazianti, poi ho visto la proprietaria del cane che usciva di casa coperta di sangue e si è seduta in strada a piangere" ha raccontato una residente della zona. Il cane, probabilmente un esemplare di American Bully, è stato soppresso.Continua a leggere 🔗fanpage.it

