Lorenzo Bilò guida la Civitanovese alla salvezza in Serie D

Lorenzo Bilò, tecnico che lo scorso novembre era stato chiamato a guidare la prima squadra dopo l'esperienza della Juniores. alla sua prima occasione, ha fatto centro, raggiungendo quella salvezza che non sembrava affatto scontata in un avvio di stagione da incubo (5 sconfitte consecutive nelle prime 5 gare per i giallorossi dell'allora mister Filippi). "Personalmente – spiega Bilò a fine gara –, mi sono trovato in un contesto molto diverso, ma i ragazzi mi hanno fatto sentire subito importante. L'eventuale riconferma? Ci sarà tempo per parlarne, adesso si festeggia". Ma il pensiero è prima di tutto collettivo. "Sono contentissimo – aggiunge - per gli stessi ragazzi, per la società e per lo staff. La salvezza è meritata, non era affatto semplice in campionato così equilibrato".

