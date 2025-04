Perugia chiude con una vittoria amara | 3-0 contro Pontedera e contestazione della Curva Nord

Perugia Il Perugia porta a casa la vittoria dei rimpianti. Un 3-0 fin troppo largo, contro una squadra, il Pontedera (rimaneggiato), arrivato a Perugia con i play off in tasca conquistati con sette giorni di anticipo, che cede solo nel finale, dopo la girandola dei cambi. Una vittoria che lascia l’amaro in bocca per quello che poteva essere e non è stato. Kanoute la mette subito in discesa, Montevago con una doppietta la rende rotonda. Ma è il giorno della resa dei conti, della contestazione della Curva Nord alla squadra, prima con uno striscione al momento dell’ingresso in campo “Giocatori: indegni tutti via. Società: Perugia merita di più“ e poi al triplice fischio con un discorso, con i giocatori schierati sotto il settore ad ascoltare il pensiero dei tifosi: il prossimo anno niente più alibi. Sport.quotidiano.net - Perugia chiude con una vittoria amara: 3-0 contro Pontedera e contestazione della Curva Nord Leggi su Sport.quotidiano.net DiIlporta a casa ladei rimpianti. Un 3-0 fin troppo largo,una squadra, il(rimaneggiato), arrivato acon i play off in tasca conquistati con sette giorni di anticipo, che cede solo nel finale, dopo la girandola dei cambi. Unache lascia l’amaro in bocca per quello che poteva essere e non è stato. Kanoute la mette subito in discesa, Montevago con una doppietta la rende rotonda. Ma è il giornoresa dei conti,alla squadra, prima con uno striscione al momento dell’ingresso in campo “Giocatori: indegni tutti via. Società:merita di più“ e poi al triplice fischio con un discorso, con i giocatori schierati sotto il settore ad ascoltare il pensiero dei tifosi: il prossimo anno niente più alibi.

Cosa riportano altre fonti

Strade, cantieri senza fine. Chiude la Perugia-Ancona. Flaminia, traffico a singhiozzo - Cantieri senza fine e lavori in corso. Non c’è pace per gli automobisti umbri. E stavolta non c’entrano nè la E45 nè il ’famigerato’ tratto urbano del Raccordo Perugia-Bettolle. Per una settimana i problemi si concentrano sui collegamenti con l’Adriatico e sulla Flaminia, nella zona di Spoleto. Da oggi e fino a sabato 22 marzo sarà provvisoriamente chiusa la strada statale 318 di Valfabbrica, ovvero la Perugia-Ancona, in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Valfabbrica e Casacastalda, per lavori. 🔗lanazione.it

Perugia. Fontivegge: chiude il sottopasso pedonale tra la stazione e via Sicilia dal 26 marzo - Percorsi alternativi garantiti per la sicurezza dei pedoni durante i lavori RFI e Metrobus A partire da martedì 26 marzo 2025 fino al 30 giugno 2026, il sottopasso pedonale che collega la stazione ferroviaria di Fontivegge con via Sicilia sarà chiuso al transito. Il provvedimento, disposto dall’Ordinanza Dirigenziale n. 761 del 24/03/2025, è necessario per consentire l’avanzamento in sicurezza dei lavori previsti da RFI (Gruppo FS Italiane) e per la realizzazione del nuovo terminal Metrobus, nell’ambito del progetto “Bus Rapid Transit – Infrastrutturazione Corridoio Pievaiola–Settevalli”, ... 🔗laprimapagina.it

Italia U19, vittoria amara contro la Francia! Niente Europeo per gli Azzurrini di Bollini. Breve apparizione per De Pieri - di RedazioneItalia U19, vittoria amara contro la Francia! Niente Europeo per gli Azzurrini di Bollini. Breve apparizione per De Pieri nel match contro i francesi Si chiude tra gli applausi, un pizzico di amarezza e tanta fiducia nel futuro il cammino dell’Italia Under 19 agli Europei di categoria. Nonostante la bella vittoria per 2-0 contro i pari età della Francia, gli Azzurrini di Bollini non riescono a strappare il pass per la fase finale del torneo, in programma a giugno in Romania. 🔗internews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Perugia chiude con una vittoria amara: 3-0 contro Pontedera e contestazione della Curva Nord; Perugia fuori dai playoff[VIDEO], analisi amara del tecnico Cangelosi; Vittoria amara per la SIR a Piacenza; Vittoria amara per la Sir Perugia: Piacenza è battuta per 3-1, ma a trionfare in regular season è l'Itas Trentino. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Perugia chiude con una vittoria amara: 3-0 contro Pontedera e contestazione della Curva Nord - Il Perugia vince 3-0 contro il Pontedera, ma la Curva Nord contesta la squadra. Montevago e Kanoute protagonisti. 🔗sport.quotidiano.net

Speciale Processo Palamara: la testimonianza di Amara in tribunale a Perugia - Stiamo parlando della testimonianza odierna di Piero Amara, l’ex avvocato esterno dell’Eni e ‘gola profonda’ di almeno 6 procure della Repubblica, svoltasi presso il Tribunale di Perugia nel processo ... 🔗ilcorrieredelgiorno.it

Serata amara per il Perugia Basket: il Basket Todi passa al Pala Foccià e vince il derby - Serata amara per i ragazzi di Coach Vispa, che al PalaFoccià cedono due punti pesanti al Basket Todi, abile nel portarsi a casa una vittoria che sarebbe stata ... Revello e Pandolfi. Perugia, orfana ... 🔗basketmarche.it