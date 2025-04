Risolvere i conflitti con i figli le 5 strategie della psicologa | “La tecnica del timeout non basta”

timeout, tecnica educativa popolare, rischia di risultare inefficace se non accompagnata da un confronto emotivo. Una psicologa di Stanford ha recentemente sottolineato l’importanza d'imbastire un momento di dialogo dopo il conflitto, dove genitori e figli possono discutere le emozioni vissute. Questo approccio aiuta i bambini a comprendere e gestire i propri sentimenti, evitando che il timeout diventi solo un momento di isolamento. Leggi su Fanpage.it Ileducativa popolare, rischia di risultare inefficace se non accompagnata da un confronto emotivo. Unadi Stanford ha recentemente sottolineato l’importanza d'imbastire un momento di dialogo dopo il conflitto, dove genitori epossono discutere le emozioni vissute. Questo approccio aiuta i bambini a comprendere e gestire i propri sentimenti, evitando che ildiventi solo un momento di isolamento.

