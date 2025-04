Cittadella vince 2-0 contro Sasso Marconi e consolida il 7 posto

Sasso Marconi 0Cittadella 2Sasso Marconi: Celeste, Barattini (37’st Pelloni), Montanaro, Geroni, Cinquegrana (17’st Mancini), Marcaletti, Jassey, Galassi, Pirazzoli (29’st Armaroli), Pampaloni (29’st Baietti), Balleello (17’st Lisanti). A disp. Albieri, Tarozzi, Bonfiglioli, Michael. All. PedrelliCittadella: De Fazio; Fort, Serra (1’st Mora), Boccaccini; Martey (5’st Sardella), Mandelli, Teresi, Osuji (39’st Diletto); Sala (31’st Bertani), Guidone, Formato (1’st Carretti). A disp. Piga, Berziga, Aldrovandi, Andreotti. All. GoriArbitro: D’Andria di NoceraReti: 3’ Formato, 11’st SalaNote: ammoniti Martey, Cinquegrana, Fort, Carretti, BaiettiCon l’ottava vittoria esterna stagionale la Cittadella sbanca Sasso Marconi (bolognesi comunque salvi anche col ko per i risultati di ieri) e consolida il 7° posto, mentre il 6° dell’Imolese che ha vinto e resta a +4 resta irraggiungibile nei 90’ finali del campionato. Ilrestodelcarlino.it - Cittadella vince 2-0 contro Sasso Marconi e consolida il 7° posto Leggi su Ilrestodelcarlino.it : Celeste, Barattini (37’st Pelloni), Montanaro, Geroni, Cinquegrana (17’st Mancini), Marcaletti, Jassey, Galassi, Pirazzoli (29’st Armaroli), Pampaloni (29’st Baietti), Balleello (17’st Lisanti). A disp. Albieri, Tarozzi, Bonfiglioli, Michael. All. Pedrelli: De Fazio; Fort, Serra (1’st Mora), Boccaccini; Martey (5’st Sardella), Mandelli, Teresi, Osuji (39’st Diletto); Sala (31’st Bertani), Guidone, Formato (1’st Carretti). A disp. Piga, Berziga, Aldrovandi, Andreotti. All. GoriArbitro: D’Andria di NoceraReti: 3’ Formato, 11’st SalaNote: ammoniti Martey, Cinquegrana, Fort, Carretti, BaiettiCon l’ottava vittoria esterna stagionale lasbanca(bolognesi comunque salvi anche col ko per i risultati di ieri) eil 7°, mentre il 6° dell’Imolese che ha vinto e resta a +4 resta irraggiungibile nei 90’ finali del campionato.

Se ne parla anche su altri siti

Ascolti tv del 20 febbraio, Un passo dal cielo 8 chiude e vince contro il Grande Fratello - Dopo la pausa per il Festival di Sanremo 2025, su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata di stagione di Un passo dal cielo e per l’ultima volta si è scontrato con il Grande Fratello. Dunque, la battaglia degli ascolti tv è davvero all’ultimo sangue. Un passo dal cielo 8, su Rai 1, è giunto quindi al termine. Nell’episodio conclusivo, intitolato La casa dei ricordi, si consuma il dramma di Manuela (Giusy Buscemi) che è scomparsa nel nulla. 🔗dilei.it

Il Real non muore mai, Bellingham ribalta il City nel recupero: Ancelotti vince il primo round contro Guardiola - Bellingham ribalta il Manchester City nel recupero, il Real Madrid vince 3-2 l'andata dei play-off di Champions League: Ancelotti batte Guardiola nel primo round.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Atp Madrid 2025, Federico Cinà vince contro Wong e vola al secondo turno - Federico Cinà ha vinto il match contro Coleman Wong all’Atp Madrid 2025. L’azzurro, n°373 del ranking, ha superato il tennista di Hong Kong, n°169, con il punteggio di 7-6(5) 6-1 in un’ora e 18 minuti. Per lui si tratta della seconda vittoria in un torneo Masters 1000 dopo quella di Miami. Il 18enne di Palermo, iscritto alla competizione grazie a una wild card, al secondo turno affronterà lo statunitense Sebastian Korda (n°24 Atp e n°23 del seeding) contro cui non ha mai giocato. 🔗lapresse.it

Ne parlano su altre fonti

Cittadella-Salernitana: le probabili formazioni della 34ªgiornata, le ultime news sullo scontro salvezza di Pasquetta; Serie D, gir. D. Il Ravenna vince ma non basta: contro il Cittadella Vis Modena finisce 3 a 2; Cittadella in rimonta: vittoria a Prato e salvezza matematica; Cittadella-Salernitana, probabili formazioni: squadra che vince non si cambia. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Cittadella-Salernitana, probabili formazioni: squadra che vince non si cambia - L'aveva preannunciato prima del debutto, figurarsi ora che ha avuto anche delle risposte concrete dalla sua squadra. Tutto, infatti, lascia presagire che contro il Cittadella ... 🔗msn.com

Cittadella-Salernitana: le probabili formazioni della 34ªgiornata, le ultime news sullo scontro salvezza di Pasquetta - Trentaquattresima giornata di campionato, a Pasquetta ennesimo scontro diretto per la squadra granata. In arrivo la Salernitana di Marino, terzultima in classifica e reduce dal successo con il Südtiro ... 🔗padovaoggi.it

Sampdoria Cittadella, le differenze rispetto al match contro il Frosinone al Ferraris è abissale: le due gare a confronto - Sampdoria Cittadella, analizziamo le situazioni riguardanti la vittoria blucerchiata e l’ultima sconfitta al Ferraris contro il Frosinone I colleghi de Il Secolo XIX hanno fatto un confronto tra ... 🔗informazione.it