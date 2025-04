Siena travolge Ostiamare 4-1 e si rilancia per i playoff

Siena 4Ostiamare 1Siena (4-3-1-2) Giusti; Morosi, Achy, Biancon, Di Paola (40’st Lollo); Mastalli (26’st Masini), Bianchi, Suplja; Candido (40’st Calamai); Boccardi (32’st Galligani), Giannetti (44’st Di Gianni). Panchina: Stacchiotti, Farneti, Pescicani, Semprini. Allenatore Voria.Ostiamare (3-5-2) Morlupo; Frosali (27’st Checchi), Pontillo, Pinna; Vagnoni (19’st Lazzari), Mbaye (19’st Mercuri), Cabella (Peres), Proietti, Rasi; Camilli, Kouko (38’st Sacko). Panchina: Calabrese, Maralli, Perroni, De Crescenzo. Allenatore Minincleri.Arbitro: Salvatori di Macerata (Silvestri – Aureli).Reti: 6’pt Boccardi, 44’pt Rasi, 13’st e 34’st Giannetti, 25’st Mastalli.Note: Ammoniti: Biancon, Bianchi, Recuperi: 1 e 1.Siena – La Robur torna al successo rifilando quattro reti all’Ostiamare e rilanciandosi per un posto nei playoff in vista dello scontro diretto, a questo punto decisivo, di Grosseto di domenica. Sport.quotidiano.net - Siena travolge Ostiamare 4-1 e si rilancia per i playoff Leggi su Sport.quotidiano.net (4-3-1-2) Giusti; Morosi, Achy, Biancon, Di Paola (40’st Lollo); Mastalli (26’st Masini), Bianchi, Suplja; Candido (40’st Calamai); Boccardi (32’st Galligani), Giannetti (44’st Di Gianni). Panchina: Stacchiotti, Farneti, Pescicani, Semprini. Allenatore Voria.(3-5-2) Morlupo; Frosali (27’st Checchi), Pontillo, Pinna; Vagnoni (19’st Lazzari), Mbaye (19’st Mercuri), Cabella (Peres), Proietti, Rasi; Camilli, Kouko (38’st Sacko). Panchina: Calabrese, Maralli, Perroni, De Crescenzo. Allenatore Minincleri.Arbitro: Salvatori di Macerata (Silvestri – Aureli).Reti: 6’pt Boccardi, 44’pt Rasi, 13’st e 34’st Giannetti, 25’st Mastalli.Note: Ammoniti: Biancon, Bianchi, Recuperi: 1 e 1.– La Robur torna al successo rifilando quattro reti all’ndosi per un posto neiin vista dello scontro diretto, a questo punto decisivo, di Grosseto di domenica.

