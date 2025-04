Virtus Bologna | Le Pagelle dei Giocatori nella Vittoria Dominante

Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna: Le Pagelle dei Giocatori nella Vittoria Dominante Leggi su Sport.quotidiano.net Cordinier 6,5 (in 24’ 04 da due, 22 da tre, 12 ai liberi, 2 rimbalzi, una recuperata, 5 assist, una stoppata subita) Buona prova, contribuisce con un paio di triple alla prestazione globale della squadra.Belinelli 7,5 (in 16’ 11 da due, 35 da tre, 23 ai liberi) Chiude in doppia cifra di punti sbagliando poco o nulla al tiro.Pajola 7 (in 20’ 14 da due, 11 da tre, 6 rimbalzi, 2 recuperate, 9 assist, una stoppata subita) Solita eccellente regia, con ben 9 assist smazzati, ma ci mette anche rimbalzi e quando serve una bella tripla a inizio seconda frazione di gioco.Clyburn 7 (in 16’ 23 da due, 37 da tre, 12 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 assist) Non parte benissimo, si accende cammin facendo con un discreto contributo offensivo.Shengelia 7,5 (in 21’ 46 da due, 02 da tre, 68 ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata, 2 perse, 4 assist) Non poteva certo mancare nel momento di dare la spallata decisiva al match.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Virtus Bologna, l’ira dei tifosi: duro striscione contro società e giocatori - Bologna, 24 marzo 2025 - La crisi dei risultati e di fiducia è sotto gli occhi di tutti. La Virtus, in settimana attesa da una doppia trasferta in Eurolega - mercoledì a Belgrado contro la Stella Rossa dell’ex Milos Teodosic, venerdì a Berlino contro il fanalino di coda Alba - è sempre stata sostenuta dai propri tifosi. Alla Segafredo Arena, al di là dei risultati, anche in occasione di passivi pesanti (contro Olympiacos e Real Madrid), la curva bianconera ha continuato a cantare per provare a spingere la squadra e i giocatori oltre i propri limiti. 🔗sport.quotidiano.net

Basket, Eurolega 2024/2025: Virtus Bologna sconfitta in casa dell’Efes. Le pagelle - Sconfitta in terra turca per la Virtus Segafredo Bologna, che esce battuta 89-68 dal campo dell’Anadolu Efes Istanbul nella ventottesima giornata dell’Eurolega 2024/2025. Gli emiliani, reduci dalla vittoria sull’Olimpia Milano nel big match del campionato, lottano per tre quarti salvo poi cedere sotto i colpi di una squadra di indubbia qualità e che non a caso è ancora in piena lotta per un posto nei play-in. 🔗sportface.it

Eurolega, Virtus Bologna ancora sconfitta: a Belgrado vince il Maccabi Tel Aviv. Le pagelle - Ancora una sconfitta per la Virtus Segafredo Bologna nell’Eurolega 2024/2025. La trentesima giornata non sorride agli emiliani, sconfitti 77-67 sul neutro di Belgrado dal Maccabi Tel Aviv. In una sfida con pochissimo in palio, tra due squadre ormai lontanissime dalla zona play-in, la superiorità della compagine israeliana è piuttosto evidente e solo nel finale gli uomini di coach Ivanovic riescono a ridurre il passivo senza crollare. 🔗sportface.it

Approfondimenti da altre fonti

Virtus Bologna: Le Pagelle dei Giocatori nella Vittoria Dominante; Bi.Emme Livorno - Flats Service Fortitudo, pagelle e interviste; Virtus Segafredo Bologna - Openjobmetis Varese, cronaca; La Virtus ritrova la difesa e i due punti contro Reggio Emilia, le pagelle. 🔗Cosa riportano altre fonti

Virtus Bologna: Le Pagelle dei Giocatori nella Vittoria Dominante - Analisi delle prestazioni dei giocatori della Virtus Bologna con voti e commenti dettagliati per ciascun atleta. 🔗sport.quotidiano.net

Virtus Bologna domina: le pagelle dei giocatori avversari - Le pagelle dei giocatori avversari contro la Virtus Bologna: Della Rosa si distingue, Cooke e Paschall in difficoltà. 🔗lanazione.it

Le pagelle della Virtus Bologna nella partita di Treviso - Gara intensa per la Virtus Bologna vista questa ... che ha scelto di utilizzare quattro giocatori, Clyburn, Shengelia, Hackett e Morgan, per 27 o più minuti fino ai 35' del georgiano. Queste le ... 🔗pianetabasket.com