Di Canio punge l’Inter | Perde punti da inizio stagione col Bayern ha vinto perché Musiala era out! E su Barella…

Canio, ha usato parole dure per descrivere la crisi che sta attraversando l’Inter dopo il KO con la RomaIntervenuto dagli studi di Sky Sport nel corso di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha commentato la sconfitta rimediata dall’Inter contro la Roma e ha provato ad analizzare i motivi della crisi di risultati dell’ultima settimana per i nerazzurri.NAPOLI FAVORITO – «Vedendo l’ultima Inter, ora il Napoli ha la percentuale più grande di vincere: sta bene, si concentra solo sul campionato e ha un giocatore come McTominay da occasioni importanti. Merito loro che stanno lì, ma non ci aspettavamo due sconfitte così brutte dell’Inter, che ora spenderà tantissime energie in due partite con il Barcellona che sono importantissime».l’Inter? – «E’ da inizio stagione che Perde punti: posso capire che non si poteva ripetere lo scorso anno, ma ha 18 punti in meno. Internews24.com - Di Canio punge l’Inter: «Perde punti da inizio stagione, col Bayern ha vinto perché Musiala era out! E su Barella…» Leggi su Internews24.com L’ex attaccante della Lazio, Paolo Di, ha usato parole dure per descrivere la crisi che sta attraversandodopo il KO con la RomaIntervenuto dagli studi di Sky Sport nel corso di Sky Calcio Club, Paolo Diha commentato la sconfitta rimediata dalcontro la Roma e ha provato ad analizzare i motivi della crisi di risultati dell’ultima settimana per i nerazzurri.NAPOLI FAVORITO – «Vedendo l’ultima Inter, ora il Napoli ha la percentuale più grande di vincere: sta bene, si concentra solo sul campionato e ha un giocatore come McTominay da occasioni importanti. Merito loro che stanno lì, ma non ci aspettavamo due sconfitte così brutte del, che ora spenderà tantissime energie in due partite con il Barcellona che sono importantissime».? – «E’ dache: posso capire che non si poteva ripetere lo scorso anno, ma ha 18in meno.

Se ne parla anche su altri siti

Calcio, il Napoli perde anche Neres: lesione alla coscia. Niente Lazio e in dubbio per l’Inter - David Neres si infortuna e salterà almeno le prossime due partite Lo ha reso noto il Napoli. “Nel finale del match contro l’Udinese – si legge nel comunicato dle Napoli – David Neres ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra”. 🔗ildenaro.it

Suning dopo l’Inter perde altre tre aziende: rischio fallimento? - Suning ha perso l’Inter a causa dei debiti, ora l’holding cinese per scongiurare il rischio fallimento perde altre tre aziende del gruppo… Il Milan lavora a Milanello per la sfida europea contro il Feyenoord, osservato speciale Santiago Gimenez. Il quale ritrova il suo recentissimo passato, ma stavolta con la maglia del Diavolo. Ironia della sorte la prima partita si giocherà a Rotterdam, la sua seconda casa, ma l’obiettivo è passare il turno visto che i rossoneri sono decisamente favoriti dal pronostico. 🔗dailymilan.it

Di Canio convinto: «Qualcosa l’Inter concederà giocando ogni 3 giorni, non riesce a dare più la sensazione di dominare. C’è un giocatore più sottotono di tutti!» - di RedazioneL’ex attaccante Paolo Di Canio si è espresso così in merito alle difficoltà che sta affrontando l’Inter, reduce dal pareggio col Napoli Intervenuto dagli studi Sky durante Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha analizzato i problemi che sta affrontando l’Inter di Simone Inzaghi in questo momento della stagione. Questa la sua riflessione alla luce del pareggio ottenuto sabato in campionato contro il Napoli. 🔗internews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Di Canio punge l'Inter: Una faccia mi fa tenerezza. Poi attacca Zielinski e cita Conte; Sky, Di Canio: Conte resta freddo e lucido, può compiere una grande impresa ma a fine anno esploderà; Di Canio punge l'Inter: Acerbi mi fa tenerezza. Poi attacca Zielinski e cita Conte; Di Canio punge dopo l'ultimo pari nel derby: Non vedo luce, quando migliorerà questa Juve?!. 🔗Cosa riportano altre fonti

Di Canio: “Inter? Bayern esce perché è out Musiala! Non butto croce su Barella ma vi giuro che…” - L'ex calciatore Paolo Di Canio, intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, ha analizzato così la crisi dell'Inter di Simone Inzaghi ... 🔗fcinter1908.it

Di Canio punge l'Inter: "Una faccia mi fa tenerezza". Poi attacca Zielinski e cita Conte - L'ex calciatore oggi commentatore ha avuto parole agrodolci per il tecnico nerazzurro: 'Bene nel gioco, ma poi c'è la gestione'. 🔗msn.com

Di Canio: "L'Inter non ha neanche un fuoriclasse, neppure Lautaro e Calhanoglu. Ora Inzaghi deve..." - Paolo Di Canio, ex attaccante e attuale opinionista ... come quelle espresse in un'intervista rilasciata al Messaggero. SULL'INTER, LAUTARO E CALHANOGLU - "In Italia la squadra nerazzurra non ... 🔗msn.com