Venezia-Milan le pagelle | brillano in due Leao illude poi si blocca

pagelle di Venezia-Milan 0-2, partita della 34^ giornata della Serie A 2024-2025. Voti e giudizi rossoneri de 'La Gazzetta dello Sport' Pianetamilan.it - Venezia-Milan, le pagelle: brillano in due. Leao illude, poi si blocca Leggi su Pianetamilan.it Ledi0-2, partita della 34^ giornata della Serie A 2024-2025. Voti e giudizi rossoneri de 'La Gazzetta dello Sport'

Altre fonti ne stanno dando notizia

Due giovani nuotatori premiati in Comune: brillano ai Criteria Nazionali Giovanili - ieri mattina il sindaco Diego Ferrara e l’assessore allo Sport Manuel Pantalone hanno accolto in Comune Francesco Dante Ferraioli e Federico Rapposelli, due giovani promesse del nuoto che hanno rappresentato il territorio ai Criteria Nazionali Giovanili Bper di Nuoto 2025, svoltisi a Riccione... 🔗chietitoday.it

Lautaro Martinez e Sommer brillano: le pagelle della vittoria a Monaco - SOMMER 7,5. In trincea, sfodera parate in serie per tutta la gara. PAVARD 5,5. Parte bene, ma il palo di Kane arriva su un suo imperdonabile errore di sufficienza. ACERBI 6,5. Vita durissima in avvio contro Kane, che lo manda spesso fuori giri. Prende le misure e risale la corrente. BASTONI 6,5. Le prende e le dà: Olise lo impegna, lui restituisce creando gioco e occasioni dalle retrovie, anche se perde lucidità strada facendo e nel finale è stremato. 🔗sport.quotidiano.net

Fiorentina-Inter 3-0, solo due sufficienze. Le pagelle – CdS - La Fiorentina supera l’Inter in maniera agevole segnando tre gol nel secondo tempo e non subendo praticamente tiri in porta. Le pagelle del Corriere dello Sport dicono tutto sulla partita. PAGELLE – Simone Inzaghi dopo Fiorentina-Inter prende un netto 5, che vale per la sua confusione di natura tattica. Dal 3-5-2 al 3-4-1-2 al 4-2-4, tre moduli e zero tiri in porta. I giocatori non sono da meno, perché le uniche sufficienze sono di Yann Sommer e Stefan de Vrij. 🔗inter-news.it

Se ne parla anche su altri siti

Serie A - Le pagelle di Venezia-Milan 0-2: non solo i due goleador rossoneri. Fila finisce in... Gabbia. Candé da incubo - SERIE A - Diamo i voti al match del "Penzo". Oltre all'ottima risposta fornita là davanti da Pulisic e Giménez, il Milan si coccola il suo Gabbia, che al centro ... 🔗eurosport.it

Venezia-Milan 0-2, le pagelle della partita di Serie A - Il Milan passa a Venezia e tiene accesa la speranza di entrare in Europa, a prescindere di come andrà a Roma nella finale di Coppa Italia con il Bologna. Brillano Pulisic (non solo per il gol) e Fofan ... 🔗informazione.it

Venezia-Milan 0-2: le pagelle premiano Pulisic e Gimenez, serata amara per Candé - Le pagelle di Venezia-Milan 0-2: Pulisic decisivo, Gimenez entra e chiude la partita. Candé errore fatale, Yeboah tra i migliori. 🔗milanosportiva.com