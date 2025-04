Sport.quotidiano.net - Analisi delle prestazioni dei giocatori: Vasquez e Pezzella brillano, Esposito delude

6.5 – Non ha colpe sui due gol viola, attento e reattivo invece nell’unico tiro in porta della ripresa della Fiorentina ad opera di Gudmundsson.GOGLICHIDZE 6 – Sale tardi tenendo in gioco Adli in occasione del vantaggio gigliato, si riscatta nella ripresa quando recupera palla sulla trequarti offensiva e serve un perfetto assist per il gol di Fazzini. Nella ripresa è più sicuro anche in fase difensivaSAMBIA S.V. – Una manciata di minuti sulla destra al posto di Gyasi e un cross interessante in area..ISMAJLI 5.5 – Provvidenziale una sua chiusura ad anticipare in area Beltran e ripresa senza particolari sbavature, ma anche lui non è irreprensibile nei due gol subiti.VITI 5.5 – Concede troppo spazio a Mandragora, che può stoppare e coordinarsi per la rovesciata vincente senza alcuna pressione.