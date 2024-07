Chi erano i grandi amori di Franca Valeri?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 31 luglio 2024), conosciuta anche come “La figlia della Sora Augusta, quella maritata Cecioni“, è stata una delle attrici italiane più incredibili e di talento, capace di amare il teatro e il suo mestiere quasi fino all’ultimo dei suoi giorni. La sua, infatti, è stata una vita dedicata all’arte, alla cura dell’ironia e alla presentazione di un modello di donna nuovo, più moderno e consapevole.con il marito Vittorio Caprioli (fonte: ©roma press/lapressearchivio storico)La lunga esistenza dellae, però, arrivata praticamente ai 100 anni, è stata costellata anche da due. Il primo è stato quello per Vittorio Caprioli. Una relazione, la loro, durata 14 anni dal 1960 al 1974 e basata sull’amore comune per il teatro e la recitazione. Insieme, infatti, hanno fondato il Teatro dei Gobbi dove l’attrice portò le sue maschere.