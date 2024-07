Tennistavolo la Cina non tradisce ed è oro nel doppio misto alle Olimpiadi Alla Corea del Sud il bronzo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) Prime medaglie assegnate daldi Parigi 2024. In programma c’erano le due finali del, oltre ad alcuni sedicesimi di finale tra tabellone maschile e tabellone femminile. Pronostico che non si è smentito: i cinesi Wang Chuqin e Sun Yingsha hanno vinto la medaglia d’oro vincendo in finale contro i nordni Ri Jong Sik e Kim Kum Yong per 4-2 con il punteggio di 11-6, 7-11, 11-8, 11-5, 7-11, 11-8. Sfida che non è stata semplicissima per i due numeri 1 del mondo che si sono trovati un po’strette nel sesto parziale, rischiando di andare al set decisivo. Una bella serie nel finale ha fatto la differenza.che è stato colto invece ddel Sud guidata da Lim Jonghoon e Shin Yubin che hanno battuto con un secco 4-0 la coppia di Hong Kong formata da Chun Ting Wong e Hoi Kem Doo per 11-5, 11-7, 11-7, 14-12.