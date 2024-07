Ciclismo Alma Juve pedala forte e chiude quinta di squadra alla prima tappa internazionale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Quinto posto nella cronometro a squadre e nella classifica generale di Samuele Uguccioni sono risultati di cui potersi vantare per la Scdntus Fano, tra le protagoniste dellacorsa a tappeproposta in Italia per la categoria Allievi. Parliamo dell’edizione numero uno della "3 Giorni Fiumane", che ha visto ben 128 corridori appartenenti a 27 società sfidarsi sulle suggestive strade del Friuli Venezia Giulia. Nonostante l’uscita di scena a metà corsa di Alessandro Baldelli, costretto al ritiro da problemi fisici, i ragazzi dei Diesse Filippo Beltrami e Samuele Mancinelli sono stati artefici di una grande prova corale assaporando a lungo anche il podio grazie alle prestazioni di Mirko Sgherri, Matteo Magnoni, Samuele Uguccioni e Tommaso Arduini.